“Canelo” Álvarez y los atletas que son veganos

Saúl Álvarez sorprendió a propios y extraños, luego de anunciar que modificó su alimentación y se convirtió en vegano.

Al subir de categoría, pues escaló de las 168 a las 175 libras, el pugilista mexicano encontró en esta dieta una aliada.

Con esta nueva rutina, el tapatío espera cosechar un histórico 2022, que lo catapulte todavía más a la élite del boxeo.

La intención de “Canelo” es cosechar otro cinturón, pero ahora en otra categoría, para sumar otro título en su historial.

Modificar su dieta lo ha ayudado a aumentar su masa muscular, contrario a lo que se pensaría por no consumir productos de carne.

“La verdad es que no soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me instalo rápido. No es algo que lo agarré de una así y que dejé todo lo antes de golpe. Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no tengo ningún problema, pero sí trato de mantener toda semana comiendo vegano.

“Me siento muy bien, mi cuerpo se ha adaptado, me siento fuerte, del estómago excelente, lo recomiendo mucho.

— Saúl Álvarez, boxeador mexicano