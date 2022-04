Guantes de yeso: Antonio Margarito vs. Floyd Mayweather, la pelea que nunca se disputó

Antonio Margarito fue uno de los atletas que mayor controversia causó en el mundo del boxeo.

Y es que, en diferentes ocasiones, el mexicano-estadounidense fue señalado por hacer trampa en sus peleas.

De hecho, varios compañeros de profesión, dijeron que el pugilista utilizaba vendaje de yeso, lo que provocaba un daño más importante.

Shane Mosley y Miguel Ángel Cotto fueron los principales hombres que señalaron a Antonio.

Esto trajo serias represalias para Margarito, quien fue suspendido por un año, al igual que su entrenador Javier Capetillo.

Todo esto sucedió previo a un combate que sostendría con Floyd Mayweather, una contienda que por mucho tiempo pidieron los aficionados.

Sin embargo, el estadounidense prefirió desechar la pelea, por la mala fama de Antonio.

Incluso, hace algunos días, Floyd reveló detalles de esa contienda y agradeció no tener que subirse al ring con Margarito.

“No sabes qué tipo de efecto habrían tenido en mí esos golpes. Tal vez me hubieran causado estragos. Incluso, mi carrera boxística hubiera terminado. Él pudo matarme en el ring. Así que a veces tienes ciertas señalas, nunca le tuve miedo y en ese momento en particular no tenía sentido que peleáramos”.

“Antonio Margarito decía una y otra vez que yo le tenía miedo. Estaba presionando, y quería pelear tanto, porque le estaba ganando a los peleadores con guantes cargados, así que me alegro de que Dios no dejó que esa pelea se diera.

Aunque han pasado varios años, Antonio Margarito no olvida esos momentos grises de su carrera.

Las acusaciones causaron serios problemas en su trayectoria. De hecho, el boxeador confesó que la comisión nunca revisó a detalle su vendaje.

“Si hubiera tenido yeso en mis manos creo que se me habrían quebrado las manos. Si traes ese material te vas a joder por tanto impacto. No se había hablado de eso cuando se estaba calentando una pelea con Floyd. Yo me decía: ‘si me llego a enfrentar a Mayweather, cada uno hace su estrategia abajo del ring antes de la pelea’.

“Le hubiera pegado mucho en los hombros para que bajara sus manos y no corriera por su forma de pelear de él. Me siento tranquilo porque fui un peleador bastante limpio. Realmente hay comisionados que te están revisando el vendaje”.

— Antonio Margarito, exboxeador