Judge: Beltrán no necesita hablar del escándalo de señales

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Hay muchas cosas que el puertorriqueño Carlos Beltrán necesita hacer una vez que inicie su trabajo como el nuevo locutor de los Yanquis de Nueva York el lunes.

Familiarizarse con la configuración de YES Network. Sentirse cómodo con sus compañeros de transmisión. Encontrar el ritmo que le funcione al aire como analista.

Una cosa que no necesita hacer, de acuerdo con el toletero estelar de los Yanquis, Aaron Judge, es hablar con el equipo sobre su papel en el escándalo de 2017 del robo de señales de los Astros de Houston.

Beltrán jugó con Houston en aquel año en que vencieron a los Yanquis en la Serie de Campeonato de la Liga Americana en camino a conseguir su primer título de Serie Mundial. Después que se conocieran las noticias mucho tiempo después, los jugadores de Nueva York arremetiendo contra los de los Astros, cuando Judge afirmó que “hicieron trampa y no se lo ganaron”.

“En mi opinión, no creo que necesite decirnos algo”, afirmó Judge el domingo. “Respeto mucho a Beltrán, él me ayudó mucho durante su tiempo aquí como jugador. Aprendí muchas buenas lecciones. Pasó mucho tiempo de calidad hablándome sobre el deporte, el lado mental del juego, sus enfoques y cómo ser un buen compañero de equipo”.

El boricua se retiró como jugador después de la temporada 2017. Jugó con los Yanquis en 2014, 2015 y parte de 2016.

“Me encantaría hablar con él”, dijo Judge. “Hace mucho tiempo que no lo he visto. Simplemente tener la oportunidad de ponernos al corriente y ver qué es lo que ha estado haciendo, porque vamos a verlo mucho durante el año. Estoy ansioso de tenerlo de vuelta, porque fue parte importante de este equipo, alguien importante en el béisbol y lo que aporta al deporte y lo que ayudará a YES Network será algo grande”.

En una entrevista que saldrá al aire el lunes en YES Network, Beltrán dijo que hay una mancha en el título de los Astros.

“Viendo al pasado ahora, sí, cruzamos una línea”, dijo Beltrán. “Todos hicimos lo que hicimos. Mirando hacia atrás, nos equivocamos”.

Beltrán fue nombrado el mánager de los Mets antes de la temporada 2020, pero nunca dirigió un partido al ser despedido debido al escándalo.

Judge dijo que está viendo hacia el futuro y no de regreso al 2017.

“No puedo hablar por todos, por el grupo, pero pienso que las cosas en que nos debemos enfocar este año y en las cosas que tenemos que hacer son más importantes que cualquier cosa que sucedió en el pasado”, subrayó Judge.