Mayweather agradece a Dios no haber peleado con Margarito: “me pudo haber matado”

El boxeador mexicano Antonio Margarito no se ha podido quitar el estigma de “peleador tramposo”, y ahora el golpe le llegó de Estados Unidos, por parte de Floyd Mayweather Jr.

En una charla con Fighthype.com, el “Pretty Boy” se refirió al “Tornado de Tijuana” y agradeció a dios el hecho de no haber peleado con él en el pasado, a pesar de la insistencia del mexicano de querer hacerlo.

“Él (Margarito) decía una y otra vez que yo le tenía miedo. Presionaba mucho, tenía muchas ganas de pelear porque estaba venciendo a los boxeadores con guantes cargados. Así que me alegro de que Dios no dejara que esa pelea se hiciera porque no sabes qué tipo de estragos hubiera provocado después de que mi carrera boxística terminara. Él pudo haberme matado arriba del ring, no sabes lo que podría pasar. A veces tienes ciertas señalas (para enfrentar o no a peleadores). Nunca le tuve miedo y en ese momento en particular no tenía sentido que peleáramos”, declaró Floyd.

Hay que recordar que en 2009 Margarito fue castigado un año por la Comisión Atlética de Nevada luego de que descubrieron una sustancia parecida al yeso en sus guantes, previo al combate con Shane Mosley.

De la misma manera, previo a su segunda pelea con Miguel Cotto en 2011, el puertorriqueño también lo acusó de usar vendajes ilegales en su primera pelea donde el tijuanense lo noqueó.