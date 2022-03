Connor McGregor, con la ambición de ganar su tercer título mundial en otra categoría de UFC

Connor McGregor es uno de los peleadores más importantes en la historia de la UFC. Su talento lo convirtió en uno de los gladiadores más temidos de la empresa.

Su fortaleza física lo hizo uno de los atletas más dominantes de la compañía, pero su carácter lo llevó a cometer varios errores que lo pusieron en el ojo del huracán.

Pese a ser un tipo polémico, el irlandés se ganó el respeto de muchos deportistas, al grado de ser considerado una leyenda de las artes marciales mixtas.

Connor ostenta uno de los récors más importantes en UFC, pues cosechó dos títulos en categorias de peso diferentes. De hecho, los obtuvo de manera simultanea, lo que aumentó más su legado.

Pero en los últimos años, el rendimiento de McGregor ha venido a menos, en gran medida porque las leisones se han apoderado de su carrera.

La última ocasión en la que el europeo se subió a un octagonó fue en 2021, cuando cayó ante Dustin Poirier en UFC 264.

El peleador irlandés tuvo mala suerte, luego de que en un movimiento la tibia se le fracturó, lo que provocó su derrota por nocaut técnico.

La frustración fue evidente en el rostro de Connor, ya que sus más recientes participaciones concluyeron de una manera similar.

De hecho, muchos expertos de las artes marciales mixtas ven cerca el retiro del peleador de 32 años, quien en su momento fue uno de los hombres indestructibles sobre el octágono.

Para recordar su última victoria, hay que remontarse al 18 de enero de 2020, cuando enfrentó al luchador estadounidense Donald Cerrone.

La recuperación de la fractura de tibia ha sido larga, pero también ha ayudado a McGregor a recobrar confianza. Incluso, el irlandés se ve a tope físicamente.

Hace algunas semanas, el gladiador reveló que quiere romper un récord más en UFC, por lo que tienen en mente volver a la empresa para enfrentar a Kamaru Usman, quien, actualmente, posee el cinturón de peso welter.

De ganarle a “The Nigerian Nightmare”, McGregor se convertiría en el único peleador que obtiene un título en tres diferentes categorias, algo que tiene en mente y que no borrará hasta lograrlo.

“Usman y yo por el título de las 170 libras para mi pelea de regreso es lo que tengo en la mira en este momento. Ahora, realmente, no le he dicho eso a nadie, para ser honesto. Sólo he estado pensando en eso los últimos días.

“No quiero agotarme. No hay necesidad de camsarme. Y me siento confiado contra Usman. Usando mucho mi jab, descuidado, un luchador ortodoxo sin sumisiones en absoluto. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Dónde está el peligro? No veo ningún temor con él. Su derribo no es fuerte. Además, no es jóven”.

— Connor McGregor, peleador irlandés