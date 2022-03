Adriana Díaz confiesa estar lista para alcanzar nuevas metas

La tenimesista puertorriqueña, Adriana Díaz, confesó, en entrevista con Día Día, Telemundo, estar lista para trazar nuevas metas y alcanzar nuevos sueños, luego de que este martes se posicionara número 9 en el ranking mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF por sus siglas en inglés).

“Yo todavía no lo puedo creer, es algo que tu piensas, pero cuando lo logras, todavía no caes en cuenta. Es algo super grande que acaba de pasar en mi carrera como atleta. Estoy super contenta.”, confesó la joven deportista.

Adriana Díaz contó que se enteró de su logro a través de un mensaje de texto por parte de su mamá.

“Mi mamá me mandó un texto con el ranking. Me sentí en un estado de shock. Dije: ‘ya estoy aquí, ¿cuál es el siguiente paso?’. Porque uno siempre trabaja para mejorar su ranking, para mejorar su juego, pero cuando ya uno lo logra, hay que trazar nuevas metas e ir por nuevos sueños. Vamos a seguir.”, aseguró Díaz.

Por otro lado, cuando le preguntaron qué había sido lo más difícil como atleta para alcanzar esta posición, Díaz, comentó que estar alejada de su familia por tiempos prolongados.

“Especialmente en las fechas importantes, pero es algo que, como atleta, uno está dispuesto a pasar. Uno también recibe recompensas, no todo es malo.”, admitió.

Además, comentó sobre el emotivo mensaje que escribió su padre y entrenador, Bladimir Díaz, luego de la noticia de que Díaz se había posicionado entre las mejores 10 del mundo.

“Mi papá escribió que ellos me consiguieron una mesa de madera para que yo pudiera jugar con mis hermanas y ver. Y sí, me quedaba llorando cuando mi papá se iba a entrenar a los otros. Después de un tiempo, mi papá vio que estaba llorando demasiado y me tuvo que aceptar.”, contó la joven.

Actualmente, la tenimesista se encuentra en Asia esperando su turno para competir.