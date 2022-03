El Barcelona resurge tras someter al Madrid en el Bernabéu

Los jugadores del Barcelona acaban de volver al vestuario cuando Gerard Piqué colgó un escueto mensaje en Twitter.

“¡Hemos vuelto”, estampó el zaguero central.

Piqué y sus compañeros permanecieron un buen rato en el césped del estaido Santiago Bernabéu para celebrar su inapelable victoria 4-0 ante el Real Madrid en la Liga española. Saltaron y cantaron eufóricos junto al puñado de aficionados visitantes que seguían en el recinto casi vacío.

Adentro, el técnico Xavi Hernández esperaba para abrazar a cada jugador

“¡Vamos, vamos!», fue el asiduo intercambio.

Era el tipo de declaración que este Barcelona necesitaba en un complicado año de transición tras la salida de Lionel Messi y el desmoramiento de sus finanzas.

Arrasar de visitante a su acérrimo rival — uno que estaba entonado por su amplia ventaja como líder del torneo doméstico y tras eliminar al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones — confirmó que el Barça transita por la dirección correcta.

“Puede cambiar la dinámica del presente y del futuro”, dijo Xavi. En el pasado reciente no teníamos muchas alegrías. Hemos dado un golpe sobre la mesa».

“Se puede decir que estamos volviendo. Hemos competido contra todo un Real Madrid, en su campo. El partido ha sido espectacular y podríamos haber hecho más goles”, añadió.

Los azulgranas están en alza tras un flojo comienzo de temporada, en la que quedaron eliminados en la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Tras tomar las riendas en noviembre pasado, Xavi retocó el ataque del Barça y se nota un juego más vertical que lastima a los rivales con fulminantes embestidas.

En sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, el club catalán ha anotado 24 goles contra cinco de sus rivales.

Las aportaciones de Pierre-Emerick Aubameyang y Ferran Torres han sido clave. Aubameyang firmó un doblete y Ferran añadió otro tanto, con lo que acumulan 15 conquistas entre ambos desde que se incorporaron al club este año. Ronald Araújo anotó el otro gol azulgrana ante un Madrid que venía de encadenar cinco victorias en el clásico.

“Esto me refuerza mucho a mí, al proyecto y al modelo de juego”, destacó Xavi. «Pese a que no necesito ninguna gloria, mejor que la tengan los jugadores y el barcelonismo. No siento una victoria personal, sino de grupo y del barcelonismo. Es lo que me hace feliz”,

Xavi maniató al Madrid tras la fallida apuesta de su contraparte Carlo Ancelotti de usar a Luka Modric como falso nueve ante la baja por lesión de Karim Benzema, el gran referente merengue y máximo goleador de la Liga.

“Hemos tenido el partido muy controlado, muy bien en la presión alta”, dijo Xavi. «Hemos creado muchas ocasiones, en movimientos de ataque que entrenamos, pudimos hacer más goles”.

“Esta victoria nos da mucha moral y confianza para seguir trabajando”, añadió. “Hemos demostrado, sobretodo a nosotros mismos, que podemos competir con cualquiera jugando de esta manera».

Ancelotti asumió la culpa por la derrota, reconociendo que se equivocó con su el planteamiento táctico. Probó con Mariano Díaz al frente en el segundo tiempo y no funcionó. Eden Hazard no salió del banquillo.

“Le he dicho a mis jugadores que la culpa es mía”, dijo el italiano. “El planteamiento no ha sido bueno. El Barça ha jugado mejor y ha merecido ganar”.

El gran nivel del Barcelona recibió elogios fuera de España.

“Fue un placer ver esta gran exhibición”, comentó el atacante del Bayern Múnich Thomas Muller en Twitter.

La victoria le impidió al Madrid ensanchar a 12 puntos la diferencia sobre su escolta Sevilla, con nueve partidos por disputar. En una campaña en la que llegó a estar trabado a mitad de tabla, el Barcelona quedó a 12 puntos en la tercera plaza y tiene un partido pendiente.

“Está difícil pero nos están dejando soñar y soñar es gratis, a ver qué sucede”, dijo el veterano lateral barcelonista Dani Alves sobre las opciones de pelear por el título liguero y tras disputar su partido número 400 con el club.

El próximo compromiso del Barcelona en el torneo será en casa contra un Sevilla que le aventaja por tres puntos. Además, el Barça está inmerso en los cuartos de final de la Europa League tras naufragar en la fase de grupos de la Champions por primera vez en casi dos décadas.

“No hemos ganado un título. Hay que ser humildes”, dijo Xavi. “Lo celebramos hoy y luego hay que descansar y pensar en el Sevilla”.