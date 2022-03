Berlanga gana por decisión, pero no pudo lucir su poderío

Su rostro después de la pelea de anoche lo decía todo. El puertorriqueño, Edgar Berlanga salió con la victoria frente al canadiense Steve Rolls, pero no pudo ofrecer el espectáculo de potente boxeador que lo había precedido en sus 18 peleas anteriores.

Berlanga ganó por decisión unánime en 10 asaltos en su debut como peleador estelar en un Teatro Hulu del Madison Sqare Garden lleno a capacidad.

“Me empezó a doler el codo como en el segundo asalto, pero no hay excusas. Nos desgarramos el bíceps en la última pelea, volvimos en cuatro meses y nos pusimos manos a la obra”, dijo el puertorriqueño al concluir el encuentro. Sin embargo, apuntó a que su oponente estaba asustado, pues estuvo corriendo durante los diez asaltos. De hecho, los comentaristas de la transmisión televisiva de la pelea apuntaron como una de las fallas de Berlanga que no pudo cortarle el ring a Rolls, quien a su vez tuvo momentos muy lucidos en la pelea.

Berlanga (19-0, 16 KOs) se rompió el bíceps en octubre pasado contra Marcelo Esteban Coceres y pasó las últimas 12 semanas entrenando en Las Vegas.

Berlanga se impuso por decisión unánime en 10 asaltos. Dos jueces vieron la pelea 97-93 y el tercero 96-94 a favor del puertorriqueño nacido en Nueva York.

“Mi esquina me decía que usara un jab. Mi codo me estaba molestando un poco. Pero estoy feliz de haber obtenido la victoria y seguir adelante”, dijo Berlanga, quien para esta pelea contó con un equipo de trabajo nuevo. En ocasiones se observaba a toda la esquina dando instrucciones al boxeador a la misma vez. Berlanga no lanzó muchas combinaciones.

Vídeo con parte de las expresiones de Berlanga al finalizar la pelea:

Al finalizar la pelea, habló de una posible fecha del 11 de junio, cuando en Nueva York se celebra la Parada Puertorriqueña.

En otras peleas de la cartelera de anoche, el boricua Xander Zayas ganó de forma contundente ante el el estadounidense, Quincy LaVallais. Otros puertorriqueños que también ganaron en esta cartelera fueron John Bauzá, quien venció a Tony Luis por decisión, y Henry Lebrón, quien noqueó al hondureño Josec Ruiz.

Berlanga entró al cuadrilátero acompañado del artista puertorriqueño de música urbana, Mike Towers.