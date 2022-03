Puerto Rico será la sede del ISA World StandUp Paddle and Paddleboard Championship

El gobernador Pedro R. Pierluisi, participó hoy, jueves, del anuncio sobre que Puerto Rico será la sede del World StandUp Paddleboard Championship 2022 de la Asociación Internacional de Surfing (ISA, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar en San Juan, del 28 de octubre al 6 de noviembre de este año.

Durante el anuncio le acompañaron el presidente de la ISA, Fernando Aguerre, el miembro del Comité Olímpico Internacional Richard Carrión y el director ejecutivo de la Compañía de Turismo (CTPR), Carlos Mercado Santiago.

Esta es la primera competencia mundial que celebrará ISA luego de dos años de ausencia, 2020 y 2021, por causa de la pandemia. La elección de Puerto Rico refuerza la reputación de la región como un destino de clase mundial para el deporte internacional, en especial el surfing, SUP y paddleboarding.

“Puerto Rico le da la bienvenida al evento del ISA World StandUp Paddleboard Championship (WSUPPC) 2022. A través del paso de los años, ha quedado más que demostrado que nuestra Isla tiene un gran historial y potencial deportivo para eventos locales e internacionales. Agradezco al presidente de la ISA, Fernando Aguerre, al miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y presidente del Comité Anfitrión local, Richard Carrión y al director ejecutivo de la Compañía de Turismo por impulsar el deporte acuático lo que impactará positivamente nuestro turismo”, comentó el gobernador Pierluisi quien informó que esta actividad, generará un impacto económico de cerca de $5 millones en cuartos de hotel (3,600 cuartos noches) más impuestos y gastos de los atletas y los visitantes.

La ciudad de San Juan se prepara para recibir a más de 400 atletas de 40 países, en la novena edición de este campeonato mundial. La competencia, de la ISA es la principal competencia mundial de SUP y Paddleboard. Las competencias de SUP Racing y Paddleboard se llevarán a cabo en la Laguna del Condado y la Bahía de San Juan de San Juan, mientras las competencias de SUP Surfing se llevarán a cabo frente a la playa de El Escambrón, conocida como “La 8″.

Por su parte el director ejecutivo de la Compañía de Turismo Carlos Mercado Santiago indicó que “la inversión de la CTPR a este evento es parte de nuestra estrategia de identificar oportunidades y eventos de turismo deportivo que amplifiquen los beneficios económicos y promocionales de Puerto Rico. El ISA World SUP and Paddleboard Championship, proveerá excelente exposición a la Isla no tan solo como un destino turístico, sino que también como uno deportivo y de negocios”.

El presidente de la ISA, Fernando Aguerre, comentó que “la comunidad global de SUP ahora puede celebrar otra gran edición del evento del Campeonato Mundial ISA a finales de este año. Después de dos años difíciles para todos, queremos confirmar nuestro compromiso continuo con el desarrollo y la exhibición del deporte SUP. Organizar competencias de SUP de clase mundial en grandes destinos como Puerto Rico es una parte clave de ese compromiso”.

“A medida que la inversión de la ISA en SUP continúa creciendo, estamos entusiasmados con llevar nuestro evento insignia de SUP a Puerto Rico, un lugar inmerso en la cultura del surf y el SUP. Como organismo rector del SUP a nivel olímpico, la ISA está decidida a aprovechar grandes eventos como este para demostrar el valor excepcional del SUP como una potencial disciplina olímpica”, añadió Aguerre.

Por otra parte, Carrión, quien es del Comité Anfitrión Local, expresó que Puerto Rico “tiene una larga tradición de deportes acuáticos, así como lugares de clase mundial para SUP, surf y otras actividades acuáticas. Nos sentimos honrados de asociarnos con la ISA para promover el desarrollo del deporte y emocionados de mostrar todo lo que San Juan y Puerto Rico tienen para ofrecer como destino de turismo deportivo de primer nivel. Espero que otros se unan a nosotros y se sientan inspirados por la visión, el arduo trabajo y el compromiso de todos los involucrados en este importante evento”.

La última edición de la WSUPPC en 2019 en El Salvador dio la bienvenida a 161 atletas de 27 países. En esa edición, Justine Dupont y Benoit Carpentier de Francia obtuvieron la primera medalla de oro por equipo. Se espera que el evento de este año supere las cifras de participación de 2019.