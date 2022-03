Tom Brady y los deportistas que regresaron del retiro

Los fanáticos de Tom Brady quedaron tristes, luego de que el mariscal de campo confirmó su adiós de los emparrillados hace algunas semanas.

Sin embargo, el veterano jugador tomó la decisión de no dar un paso al costado y disputará una temporada más en la NFL.

El quarterback dio a conocer que no es momento de apartarse de los emparrillados, por lo que extenderá un año más su estancia en los campos.

El principal motivo de su retiro era que quería pasar más tiempo con su familia, pues ser jugador profesional representa mucho tiempo fuera de casa.

#TomBrady is returning for a 23rd #NFL season!

Pero sus allegados hablaron con él y le hicieron ver que no era momento de colgar los botines, por lo que Tom encarará su temporada número 23 en el certamen estadounidense.

Como los últimos dos torneos, Brady será el quarterback estelar de los Bucaneros de Tampa Bay, con la mente puesta en sumar su octavo anillo de Super Bowl.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG”.

— Tom Brady, mariscal de campo de Tampa Bay