Alberto del Río y los escándalos que rodearon su carrera

Alberto del Río fue uno de los luchadores mexicanos más polémicos de la historia. El esteta potosino se ganó el respeto de muchos aficionados en el mundo, gracias a lo hecho en las diferentes empresas que participó.

De hecho, el gladiador azteca tuvo un paso destacado en WWE, en donde se convirtió en campeón peso pesado, siendo así el rey de la compañía.

Sin embargo, durante su estancia en la compañía de Vince McMahon, tuvo un percance que le costó ser despedido.

En palabras del mismo Alberto, uno de los empleados de redes sociales tuvo un acto racista en su contra, situación que provocó su furia.

Del Río le dio una cachetada y la agresión no fue bien vista por los altos mandos, que tomaron la decisión de rescindir su contrato.

“Es verdad yo di una bofetada a un empleado de WWE, me pueden quitar mi trabajo, pero no mi dignidad. Esta persona hizo unos comentarios, le di una golpe, me siento avergonzado de mi actitud y mi reacción. Después de su comentario exigí una disculpa por lo que dijo, pero él sonrió sarcásticamente.

“Este tipo no me caía bien desde un inicio. Le di la oportunidad de pedir perdón, pero el tipo me dijo que no. La empresa me comentó que el empleado pensaba meter una demanda millonaria, por agresión. Irme fue bueno, porque creé mi propia marca. Después, WWE terminó por volverme a contratarme, con uno de los sueldos más importantes en ese entonces”.

— Alberto del Río, luchador mexicano