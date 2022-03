Osaka fue insultada en el Indian Wells

La tenista japonesa Naomi Osaka culminó su participación hoy domingo en el torneo de Indian Wells al caer en segunda ronda ante la rusa Veronika Kudermetova (6-0, 6-4), un partido durante el que un espectador le gritó ‘Naomi, apestas’, lo que provocó que la atleta quien ha lidiado con situaciones de ansiedad se echara a llorar.

Durante el primer set del encuentro, un individuo presente en el recinto empezó a increpar a la cuatro veces campeona de ‘Grand Slam’, que cuando fue insultada nuevamente se acercó al juez de silla para informar del incidente.

La tenista de 24 años, que jugaba su primer torneo tras su sorprendente salida anticipada del Abierto de Australia en enero, lloraba mientras se preparaba para servir con 3-0 abajo en el marcador, que se convirtió en un ‘rosco’ en un parcial en el que desaprovechó sus cuatro ocasiones de ‘break’. Ya en la segunda manga, sufrió una rotura en el séptimo juego que precipitó su derrota.

Entre lágrimas, abandonó la pista, y aseguró que lo sucedido le había recordado a los insultos a los que fueron sometidas las hermanas Williams en Indian Wells en 2001.

El padre de las legendarias hermanas, Richard Williams, afirmó en aquella ocasión que había sido abusado racialmente en Indian Wells, mientras que Venus Williams dijo que «escuchó de todo». Serena Williams boicoteó la competición durante 14 años antes de regresar a Indian Wells en 2015.

«Me han interrumpido antes y realmente eso no me molestó. Pero ser abucheada aquí… He visto vídeos de Venus y Serena abucheadas aquí y si nunca lo has visto, deberías verlo. No sé por qué, pero se me pasó por la cabeza y lo reproduje mucho. Solo quiero agradecer y felicitar a Kudermetova», afirmó Osaka.