MLB y jugadores llegan a un acuerdo laboral

Los jugadores votaron para aceptar la última oferta de Major League Baseball para un nuevo acuerdo laboral, allanando el camino para poner fin a un cierre patronal de 99 días y salvar una temporada regular de 162 juegos.

La junta ejecutiva del sindicato aprobó el acuerdo en una votación de 26-12, a la espera de la ratificación de todos los jugadores, dijo una persona familiarizada con la votación, hablando con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se autorizó ningún anuncio.

MLB envió una oferta a los jugadores el jueves y les dio hasta las 3 p.m. aceptar para poder jugar una temporada completa. El sindicato anunció la votación de los jugadores alrededor de las 3:25 p.m. Los propietarios habían discutido el acuerdo antes de que MLB lo enviara a la asociación de jugadores.

El acuerdo permitirá que los campamentos de entrenamiento abran esta semana en Florida y Arizona, más de tres semanas después de lo programado para el 16 de febrero. Los fanáticos pueden comenzar a hacer planes para estar en Fenway Park, Dodger Stadium y Camden Yards el próximo mes. El día de apertura está planeado para el 7 de abril, un poco más de una semana después de la fecha original del 31 de marzo.

El acuerdo también desencadenará una ronda rápida de agencia libre. Carlos Correa, Freddie Freeman y Kris Bryant se encuentran entre los 139 grandes ligas que aún no tienen equipo, incluidos algunos que podrían beneficiarse de la adopción de un bateador designado universal.