“A mí todavía me duele” dice “Machito” Camacho sobre el asesinato de su padre

El hijo del fenecido boxeador Héctor “Macho” Camacho, Héctor “Machito” Camacho Jr., se encuentra en la Isla para presenciar la radicación de cargos mañana a los presuntos asesinos de su padre hace 10 años.

Las autoridades, quien ya habían revelado que tienen esclarecido el asesinato ocurrido en el 2012, radican cargos criminales a los imputados de asesinar de un disparo en la cabeza a su padre. Se dice que al menos cinco personas están implicadas en la pesquisa, dos de ellos son los mismos sospechosos que entrevistaron el 26 de noviembre de 2012. Se trata de Jesús Naranjo Arrocho y Joshua Méndez Romero, quienes actualmente extinguen condenas en Estados Unidos por delitos federales cometidos en la Isla. Ambos serían traslados a la Isla para enfrentar la justicia.

En entrevista con Fernan Vélez del programa Lo Sé Todo, Camacho dijo que durante todo este tiempo dejó de creer en las autoridades de la Isla y de seguir el caso.

“A mí todavía me duele. Yo pensé que después de 10 años ya no hay nada que puede traer a mi papá pa’ trás. Ya está muerto. Yo no le echo culpa a nadie ni a los que lo mató. Yo le echo culpa a la calle al gobierno como están las cosas; la situación de Puerto Rico, pero eso ya es otro tema”, indicó.

Relató que luego de su llegada al aeropuerto, fue directo al cuartel en busca de mayor información, sin embargo no fue así. Las autoridades se negaron a ofrecerle más adicionales a los que ya trascendieron públicamente. Se limitaron a decir que son más de tres las personas envueltas en el crimen, apuntó.

“Hablé con ellos y no me dijeron nada, pero tú sabes cómo es Puerto Rico, se sabe todo. Lo sé todo, yo pasé por ahí y ya me contaron par de cositas”, dijo.

Aseguró que su abuela sí es la verdadera Macho Camacho, pues nunca dejó de insistir para que se esclareciera el caso.

“Esa sí es una ‘Macho Men’, una mama macho. Ella seguía todo el tiempo encima del cuartel. Me llamaba y me decía ‘tu papá no es ningún perro’… hay que pelear’. Yo me alejé del caso. Mi abuela sabía cositas pero como digo, yo dejé de creer en el sistema la primera vez. Lo que me molesta es que son los mismos dos muchachos que ellos arrestaron hace años atrás y dejaron ir”, sostuvo.

El púgil fue asesinado en noviembre de 2012 cuando se encontraba compartiendo con un amigo en la carretera 167 del municipio de Bayamón cerca de un Liquor Store llamado “Azuqita”. Las heridas que recibió el púgil habrían sido en el rostro. El acompañante de Camacho que murió en la escena fue identificado como Yamil Alberto Mojica.

Para el 2013, el teniente Oscar Cordero había descartado a Naranjo y a Méndez como sospechosos del crimen.

Relatos de la noche del 20 de noviembre de 2012 indican que Camacho fue baleado luego que él o los sicarios llegaran en una guagua Jeep color oscura. Testigos en el lugar habrían dicho para entonces a Metro que el asesino, al notar que había alguien dentro del carro del Mojica, se agachó y disparó dos veces. Camacho y Mojica se encontraban en un Mustang.

Se dijo que el sicario salió corriendo del lugar, pero viró a recoger el peine de la pistola que se le había caído en la escena.

Tras los impactos, el boxeador fue llevado inicialmente al Hospital San Pablo y de ahí lo trasladaron al Centro Médico de Río Piedras donde posteriormente murió. Camacho tenía 50 años y se retiró del boxeo en el 2010