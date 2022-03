Game Over: Triple H y el problema cardiaco que lo retirará del cuadrilátero

Triple H dejó un legado difícil de igualar en la WWE, el cual lo tiene como una de las grandes leyendas de la compañía.

En la década de los años 90, “El Juego” formó uno de los grupos más populares, en compañía de Shawn Michaels, el cual fue nombrado como ‘D-Generation X’.

Durante más de 20 años, el esteta estadounidense se mantuvo en el más alto nivel deportivo, protagonizando grandes eventos de la empresa.

Incluso, en el ámbito personal, se terminó casando con la hija de Vince McMahon, Stephanie, por lo que es uno de los hombres que comanda la compañía.

A sus 52 años, Triple H se mantiene a tope físicamente. De hecho, se ha llegado a subir al cuadrilátero todavía, rememorando sus grandes tiempos en los encordados.

Su última aparición se dio en WrestleMania 35, cuando enfrentó a Batista, en un duelo memorable que ganó.

Pero los rumores han rodeado la vida de Triple H en las últimas semanas, pues se corrió la información de que “El Asesino Cerebral” ha tenido problemas de salud.

Inclusos, algunos medios de comunicación en Estados Unidos aseveraron que tuvo un preinfarto, por lo que se mantuvo hospitalizado algunos días, el año pasado.

Los aficionados enviaron en todo momento palabras de aliento para la leyenda de WWE, pues el esteta ha sido uno de los rudos más queridos por la fanaticada.

El pasado 8 de septiembre de 2021, la empresa estadounidense emitió un comunicado de prensa, en el que confirmó que Triple H fue sometido a una cirugía de emergencia, en el hospital Yale New Haven, en Connecticut.

Sin embargo, todo comenzó una semana antes, cuando surgió un problema cardiaco genético en su corazón, lo que le habría generado un preinfarto. Por ello, la operación tuvo que ser de emergencia, para evitar complicaciones.

El periodista especializado, Dave Meltzer, reveló que “The Game” no volverá a presentarse en un cuadrilátero, por lo que oficialmente está retirado de los encordados.

Y es que, los altos mandos de WWE, no quieren que Triple H se arriesgue y tenga un problema cardiaco que le pueda costar la vida.

Aunque ha estado tras bambalinas, “El Asesino Cerebral” no volverá a poner un pie como luchador, por lo que su trabajo será al 100 por ciento en la parte ejecutiva.

“Que Triple H vuelva a luchar sería una idea terrible. La situación de su corazón es mala. No puede. No quiero decir nunca, porque eso es injusto. Tal vez pueda hacer algo, pero sería una idea horrible para él y eso no va a suceder este año. No hay forma”.

— Dave Meltzer, periodista de lucha libre