Así lucirá el museo en honor a LeBron James

Con el paso de los años, LeBron James se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, gracias a los cuatro anillos de campeonato que ha cosechado.

El originario de Akron, Ohio, es uno de los atletas más veteranos del torneo estadounidense, pero se mantiene a un gran nivel deportivo, gracias a que no ha dejado de lado la preparación física.

“El Rey” tiene la ambición de lograr un trofeo más con los Lakers. Además, en su mente el retiro todavía no es algo cercano, pues quiere compartir la duela con su hijo, quien en unos años espera incorporarse a la NBA.

LeBron es el orgullo de su ciudad, ya que es la persona que más ha destacado a nivel internacional.

Akron, Ohio, es una pequeña localidad, en la que habitan poco más de 200 mil habitantes, los cuales ven al basquetbolista como un ejemplo a seguir.

Ahí, en una pequeña cancha, a 35 millas de Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, fue donde “El Rey” dio sus primeros pasos en una duela.

Hace algunos días se dio a conocer que James tendrá un museo en Akron, en especifico en el House Three Thirty, en donde miles de aficionados podrán rememorar la carrera de la estrella de la NBA.

Este complejo contará con restaurantes, bares y otros locales, en los que los aficionados podrán pasar un buen rato.

Upper Deck, empresa de tarjetas, será el patrocinador principal. De hecho, se espera que el estreno del museo sea en 2023.

La intención es mostrar el paso de LeBron por las calles de Akron, así como su desarrollo en la preparatoria St. Vincent-St. Mary, donde tuvo un despegue importante como jugador de básquetbol.

El Juego de Súper Estrellas de la NBA reunió a James con su ídolo de la infancia, Michael Jordan, con quien no dudó en estrechar la mano y platicar un momento.

En repetidas ocasiones, LeBron ha sido comparado con MJ, al grado de mencionar que ha superado lo hecho por la leyenda de los Bulls de Chicago.

Sin embargo, “El Rey” siempre ha sido reservado con sus comentarios, pues no deja de lado la admiración que tiene por Jordan.

“Estrechar la mano del hombre que me inspiró toda mi infancia fue mágico, no tuve mucho diálogo con él en mis 19 años en la liga, pero no estaría aquí sin la inspiración de MJ. Siempre quise ser como él, desde pequeño. Es loco que el tiro ganador de esta noche fue un Fadeaway, inspirado en él.

“La forma en la que usó sus zapatillas, su uniforme, hasta incluso alguno de los autos que condujo fueron una gran inspiración para mí. No quería desperdiciar esa oportunidad, porque no estamos en el mismo lugar muy seguido. Y tampoco me ha pasado tan frecuente en mi carrera y significó mucho para mí”.

— LeBron James, jugador de los Lakers