Lita, la luchadora extrema que revolucionó la división femenina en WWE

Royal Rumble marcó el regreso de la legendaria luchadora de WWE, Lita, quien sorprendió con su incursión en el PPV.

La esteta extrema está regreso en la compañía, en un gran estado físico, por tal motivo se aventuró a retar a la actual campeona de Raw, Becky Lynch.

En el próximo evento de la empresa estadounidense, Elimination Chamber, Lita tendrá la oportunidad de tener un combate estelar por el cetro femenino de la marca roja, situación que tiene emocionados a los aficionados.

Desde 2014, cuando fue inducida al Salón de la Fama, la luchadora se ha mantenido fuera de los encordados.

Pelear por el cetro de Raw, ante Lynch, es una oportunidad única para Lita, quien tiene el deseo de volver a trascender en la compañía.

Además, enfrentar a Becky será algo especial, pues la considera una de las mujeres más talentosas de WWE en los últimos años.

“Creo que este combate es como un verdadero choque generacional porque somos almas gemelas. Ella vive como una pirata, tomó un viaje muy serpenteante para llegar a su lugar en la WWE. Lo mismo me ocurrió a mí, así que estamos cortadas con la misma tijera. Vi mucho de ella en mí, ya que estaba comenzando cuando la conocí. Y luego estar en casa y ver cómo se incendia, me hacía creer que es una grandísima luchadora”.

Junto a Trish Stratus, Lita marcó un antes y después en WWE, ya que su incursión, en 1999, fue trascendental para que las mujeres se hicieran un espacio como gladiadoras.

Junto a Jeff y Matt Hardy, la esteta forjó un estilo propio en los encordados, el cual era del agrado de los aficionados, al ser una chica rebelde, que lo tenía miedo a salir volando de la tercera cuerda.

Con Stratus tuvo una rivalidad a muerte, al grado que protagonizaron el primer Main Event de chicas en RAW, lo que dio apertura a las nuevas generaciones.

“En esas épocas, las mujeres no tenían un rol protagónico como ahora. Incluso, cada vez que me tocaba compartir un segmento o una lucha con un hombre, le agradecía y me disculpaba de antemano, por golpearlo, chocarse contra mí o tener la obligación de atacarme, sé que era incómodo para ellos, pero al fin de cuentas era su trabajo y lo entendían así.

“Nunca me trataron diferente por ser mujer, incluso compañeros como Edge & Christian y The Dudley Boyz me apoyaron un montón. Trabajé muchísimo con ellos y estuvieron en cada momento de mi carrera. Siempre me vieron como una parte integral del Team Xtreme, aquel tercer miembro junto a los hermanos Hardy. Estoy agradecida que me trataran con tanta amabilidad, me divertí mucho en esos tiempo”.

— Lita, leyenda de WWE