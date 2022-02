Elimination Chamber, la última parada previa a WrestleMania 38

La WWE celebrará el último evento, previo a WreslteMania 38, con muchas sorpresas que la afición está lista para recibir.

Este PPV representará el último jalón para lograr ser estelar en el show principal de “La Vitrina de los Inmortales”, por lo que buscarán consolidarse y enfilarse al combate más destacado del año.

Y la WWE??? ya que no hay mas STAR ACTION van a pasar el evento ELIMINATION CHAMBER 2022??? 🤞 pic.twitter.com/8Im0PcXzTT — manchanfantasma (@manchanfantasma) February 9, 2022

Roman Reigns defenderá una vez más su título, en esta ocasión ante una leyenda de la empresa, Golberg, con quien se verá las caras en otra ocasión.

Dave Meltzer, periodista especializado de lucha libre, dejó entrever que este enfrentamiento podría tener un giro inesperado, pues Brock Lesnar, retador al título, sería un factor para que el samoano pierda su cinturón.

Sin embargo, todo podría ocurrir, ya que WWE suele darle una vuelta radical a las historias sobre el cuadrilátero.

Lucha estelar por el cetro femenino

Pero las mujeres no se quedarán atrás, ya que Becky Lynch y Lita protagonizarán una lucha de ensueño.

La veterana esteta regresó a los encordados, con la consigna de volver a triunfar, pese a que sus mejores años en los cuadriláteros quedaron atrás.

Aunque Lynch le tiene mucho respeto a Lita, la campeona quiere retener su cetro, para llegar como la reina de RAW.

“Creo que este combate es como un verdadero choque generacional, porque somos almas gemelas. Ella vive como una pirata, tomó un viaje muy serpenteante para llegar a su lugar en la WWE. “Lo mismo me ocurrió a mí, así que estamos cortadas con la misma tijera. Vi mucho de ella en mí, ya que estaba comenzando cuando la conocí. Y luego estar en casa y ver cómo se incendia, me hacía creer que es una grandísima luchadora”. — Lita, leyenda de WWE

Sacará chispas la Cámara de la Eliminación

Bobby Lashley defenderá su título en la Elimination Chamber, ante varios rivales de gran envergadura, que buscarán arrebatarle el cetro de WWE.

Brock Lesnar, AJ Styles, Riddle, Austin Theory y Seth Rollins, intentarán quitarle su cinturón al actual rey.

De hecho, Rollins aseguró que tiene pensado llegar a WrestleMania como el actual campeón de la compañía, ya que ha redoblado esfuerzos para ser una de las figuras de la empresa.

“Siento que es mi año. Me lo he ganado, así que ya veremos. No creo que haya ninguna posibilidad de que estelaricemos WrestleMania sin el Campeonato de WWE. Antes del evento, tenemos que ir a la Elimination Chamber y ganar, lo que no va a ser una tarea fácil. Todos nosotros tenemos la misma pequeña posibilidad de salir de ahí como el campeón”. — Seth Rollins, luchador de WWE

Otros combates

Lucha femenina en la Cámara de la Eliminación

Rhea Ripley vs. Nikki ASH vs. Bianca Belair vs. Liv Morgan vs. Doudrop vs. Alexa Bliss

The Usos (c) vs. The Viking Raiders por el campeonato de parejas SmackDown

Charlotte Flair y Sonya Deville vs. Ronda Rousey y Naomi

Drew McIntyre vs. Madcap Moss

Rey Mysterio vs. The Miz