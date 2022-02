Rival de Amanda Serrano rechaza propuesta para realizar combate a 12 asaltos

Katie Taylor and Amanda Serrano Press Conference Katie Taylor y Amanda Serrano se enfrentarán el 30 de abril en el Madison Square Garden en New York. (Mark Robinson/Mark Robinson Matchroom Boxing)

La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano sorprendió a la irlandesa Katie Taylor al proponerle que el combate que sostendrán el 30 de abril en el Madison Square Garden sea a 12 asaltos de tres minutos cada uno, tal como es la regla en el boxeo masculino.

Las reglas del boxeo femenino establecen que los combates serán a un máximo de diez asaltos dos minutos.

El encuentro entre ambas boxeadora se produjo durante una conferencia de prensa celebrada en Londres y que será el último encuentro de Serrano y Taylor antes de retirarse a entrenar camino a lo que ha sido calificado como una histórica cartelera boxística. Taylor (20-0 6 KOs) pondrá todos sus títulos de peso ligero (135 lbs) en juego por sexta vez desde que los ganó en junio de 2019 en una guerra contra Delfine Persoon y derrotó a la belga en una revancha en Inglaterra y luego venció a Miriam Gutiérrez, Natasha Jonas, Jennifer Han y Firuza Sharipova

Durante la conferencia en Londres, Serrano lanzó el reto a Taylor al destacar que ambas serán las primeras mujeres en protagonizar una cartelera de boxeo.

“Como mujer busco igualdad y todos hablan de igualdad en esta conferencia. Haremos historia en el Garden al ser las primeras mujeres en ser estelar. Tendremos la paga más grande y debemos continuar de hacer esta pelea icónica y cambiar el juego y si Katie Taylor está dispuesta, yo estoy lista y capaz de hacer nuestra pelea a 12 asaltos y de tres minutos por asalto. Si queremos hacer cambios, que mejor que hacerlo en la plataforma de DAZN. Estamos haciendo primera plana, están hablando mucho de la pelea, hay mucho interés y esto es sobre igualdad y debemos de hacer el cambio ahora mismo así que ¿Katie estás de acuerdo?”, expresó la puertorriqueña.

Sin embargo, la boxeadora irlandesa aseguró que un cambio en la cantidad de rounds no haría diferencia. “No creo que eso haga alguna diferencia, el evento se está vendiendo bien, las preventas fueron las segundas mejores en la historia. Eso dice mucho. Esta pelea es más importante de lo que creemos y demuestra que estamos haciendo un cambio”, sostuvo.

Serrano le respondió a Taylor que si ambas desean lograr cambios necesitan “enviar un mensaje”.

Preparadas

Ambas boxeadoras se manifestaron optimistas ante el combate que protagonizarán el 30 de abril.

“Tengo todo. No se puede cuestionar mi corazón, mis habilidades, mi poder, mi quijada. No hay nada que tenga Katie Taylor que me obliguen a responder las preguntas que ella cree que se necesiten responder. Yo soy boricua, tengo sangre latina, tengo todo el corazón del mundo”, manifestó Serrano

Por su parte, Taylor reconoció que se encaminan a un choque histórico. “Esta es la pelea que quería desde que debuté. Estoy emocionada que esta pelea este sucediendo. Genuinamente creo que es la pelea más importante del boxeo femenino. Ahora mismo y el hecho de que seamos estelar en el Madison Square Garden y ser la segunda pelea con más ventas de preventa. Esto prueba lo grande que es esto y hemos cambiado la percepción de este deporte, dijo.