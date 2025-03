Adriel Nissan de Caguas lleva su dealer a Shops at Caguas

Hasta el próximo domingo 16 de marzo, Adriel Nissan de Caguas presenta la exhibición de los nuevos modelos Kicks y Murano 2025 en el área del Food Court del centro comercial Shops at Caguas. En el horario del mall, los visitantes podrán conocer de cerca la calidad de estos dos modelos, con la conveniencia de que los podrán adquirir solo a pasos de la exhibición ya que Adriel Nissan de Caguas ubica en la misma esquina de la salida del expreso de la avenida Degetau.

Un banquete de innovación es lo que podrán observar en estos dos vehículos, pero como hablamos de un servicio completo contarán con los asesores de Adriel Nissan de Caguas para tener los detalles de las ofertas y los servicios que ofrece el concesionario más completo en Puerto Rico.

Los modelos Kicks y Murano 2025, como todos los vehículos de Adriel Nissan de Caguas, se caracterizan por su garantía powertrain de hasta 200,000 millas o 10 años, respaldando su calidad y confiabilidad. Además de la localidad en Caguas, Adriel Nissan tiene presencia en el pueblo de Bayamón que desde su apertura ha continuado siendo el dealer #1 en Ventas Nissan.

Pendientes a las redes sociales de Adriel Nissan Caguas ya que estarán anunciando más exhibiciones en Shops at Caguas. También, puede visitar su tienda los siete días de la semana; de lunes a sábado, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y los domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Para citas o coordinar un test drive, puede llamar 787-497-3333.