Little Caesars Lanza el “Carnaval de Especialidades” con Pizzas Únicas y Sabores Inigualables

Little Caesars anuncia el lanzamiento del “Carnaval de Especialidades”, una iniciativa creada para destacar su variedad de pizzas con ingredientes, sabores y texturas diferentes, todas elaboradas con masa nunca congelada y preparadas desde cero cada día. Esta propuesta invita a los clientes a disfrutar de opciones únicas y deliciosas como la 3 Meat Treat, Ultimate Supreme, Hula Hawaiian, y Veggie, por solo $10.99 más IVU, por tiempo limitado, de las cuales las dos primeras las pueden encontrar Hot-N-Ready en el momento y día que lo deseen.

Hot-N-Ready 3 Meat Treat

Diseñada para los amantes de la carne, la 3 Meat Treat incluye una generosa porción de pepperoni, salchicha italiana y bacon, proporcionando sabores robustos en cada mordida.

Hot-N-Ready Ultimate Supreme

Combinando una mezcla de sabores intensos como lo son el pepperoni, salchicha italiana, pimientos, cebollas, setas y aceitunas negras, esta pizza ofrece un equilibrio perfecto entre carnes y vegetales.

Hula Hawaiian

Destaca por su combinación de sabores dulces y salados, con jamón y piña como ingredientes principales. Aunque es una opción que genera opiniones divididas, se ha convertido en una de las favoritas para quienes buscan sabores audaces.

Veggie

Para quienes prefieren una opción sin carne, la Veggie ofrece una combinación de pimientos, setas, cebollas y aceitunas negras frescas, siendo una alternativa ligera pero llena de sabor.

José Cruz, Gerente de Mercadeo de Little Caesars Puerto Rico, destacó: “El Carnaval de Especialidades es una oportunidad para que los clientes descubran la calidad y variedad de nuestras pizzas. Cada especialidad está elaborada con nuestra masa nunca congelada, asegurando la frescura y el sabor característico de Little Caesars. A eso podemos añadirle que no tienen que esperar por ellas gracias a nuestro modelo Hot-N-Ready.”

Los clientes interesados pueden disfrutar de estas opciones visitando la tienda Little Caesars más cercana o realizando su pedido a través del servicio de delivery disponible en Uber Eats.

Sobre Little Caesars

Little Caesars es reconocido mundialmente por su servicio rápido Hot-N-Ready, ofreciendo pizzas deliciosas, accesibles y elaboradas con ingredientes de alta calidad. Con una presencia global, la marca busca brindar a sus clientes una experiencia rápida, conveniente y deliciosa en cada pedido.