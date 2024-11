Arteaga & Arteaga es la agencia de publicidad del año 2024

La firma TopFice que se encarga de evaluar el desempeño de empresas de comunicaciones mediante un ranking global, nombró a la agencia de publicidad Arteaga & Arteaga como la Agencia del Año en Puerto Rico para el año 2024.

“Me siento muy entusiasmado con el crecimiento y evolución de nuestro equipo de trabajo compuesto por un grupo de líderes excepcionales, lo que nos permitirá afianzar nuestra filosofía Real People. Real Time., enfocados en lograr una conexión auténtica y efectiva con nuestros clientes,” expresó Juan A. Arteaga Torres, presidente de Arteaga & Arteaga, quien compartió los nuevos nombramientos.

Con más de 10 años de experiencia liderando campañas de medios para compañías multinacionales en Puerto Rico, América Latina y Estados Unidos, Arteaga designó a Alex Bué al cargo de Subdirector de Medios para fortalecer esfuerzos de planificación estratégica, negociación y rentabilidad de sus clientes.

“Bué ha sido instrumental en nuestro proceso de crecimiento y evolución, sumando importante peritaje en el desarrollo de soluciones de negocios y campañas publicitarias a través de su vasto conocimiento en medios y plataformas digitales, lo cual optimiza a través de su entendimiento de negocios, el uso preciso e interpretación de datos y herramientas de inteligencia de mercado,” añadió Arteaga.

“Acepto este reto con mucho entusiasmo, marcando un importante paso en mi desarrollo profesional. Desde que llegué a Arteaga me he sentido parte de la familia, lo que me ha permitido crecer a través de las diferentes funciones en las que me he desempeñado,” expresó Alex Bué, quien posee un bachillerato en Publicidad con una concentración en medios y una maestría en Mercadeo Internacional de la Universidad del Sagrado Corazón.

El ejecutivo apunta a la rápida evolución de los medios digitales, cada vez más precisos, llegando a desarrollar nuevos puntos de contacto para los clientes y sus marcas con una gran precisión, efectividad y rentabilidad. “Se trata de generar soluciones de negocios con un mayor entendimiento del comportamiento de los competidores a través de plataformas de medición.”

Su mantra ‘digital first’ es solo parte del arsenal de soluciones que Ana Deliz, quien ahora expande su rol en la agencia como Supervisora de Cuentas, aporta al manejo integrado de sus cuentas. Con más de una década en la industria de publicidad en diversas industrias, Deliz, graduada de la Universidad de Puerto Rico, apuesta al crecimiento de los clientes y sus marcas combinando publicidad digital con un énfasis en contenido social, manejo de ‘influencers’, integración de nuevas plataformas y mercadeo de eventos, “con el empeño de elaborar soluciones de negocios y campañas creativas efectivas altamente rentables,” explicó Deliz.

Habiendo trabajado en el mercado de medios de Puerto Rico y Estados Unidos, Carol Taily López, nueva Supervisora de Cuentas, combina su vasta experiencia en el manejo de cuentas globales con su dominio en publicidad digital, medios tradicionales y compromiso de innovación. López, quien estudió comunicaciones en La Salle University en Pennsylvania, atribuye su versatilidad a como ejecutiva a: “El haber trabajado con una extensa variedad de industrias incluyendo educación, telecomunicaciones, televisión, belleza, bebidas, restaurantes segmento QSR, banca y automotriz entre otros siempre me ofrece una visión más amplia del negocio,” López concluyó.

Escritor y gerente de proyectos, Argenis Soberal-Ortiz, egresado del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe con una especialización en Historia de Puerto Rico y el Caribe, tiene una de las trayectorias más diversas de la Agencia. Habiéndose desempeñado como ‘copywriter’, gerente de proyectos y perito en el campo regulatorio y cumplimiento (regulatory and compliance), ahora suma nuevas responsabilidades como Ejecutivo de Cuentas Senior. Soberal-Ortiz aportará un alto nivel de excelencia organizacional y creatividad en este nuevo reto profesional.