Mastercard y Jump All In! unen esfuerzos para impulsar emprendedores gastronómicos en Puerto Rico

Jump All In!

Mastercard, la empresa de tecnología global en la industria de pagos, reafirma su compromiso con las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico a través de una nueva alianza con el programa Jump All In!. Este programa tiene como objetivo brindar apoyo y herramientas esenciales a emprendedores locales, particularmente aquellos que se dedican a la gastronomía, para que puedan gestionar mejor sus negocios y alcanzar el éxito.

Según el Country Manager de Mastercard en Puerto Rico, Pablo Cuarón, esta colaboración consiste en un esfuerzo doble: “Por un lado, busca fortalecer a las pymes, que son un pilar fundamental de la economía puertorriqueña, y por otro, conectar a los consumidores con sus pasiones, en especial con la gastronomía, una de las principales aficiones en la isla”.

PUBLICIDAD

La alianza con Jump All In! permitirá a los emprendedores acceder a una plataforma que les brinda mentoría, capacitación y herramientas digitales. El equipo de Mastercard participará activamente ofreciendo mentoría y conocimiento práctico para ayudar a los emprendedores a desarrollar, administrar y hacer crecer sus negocios.

Además, los tarjetahabientes de Mastercard que visiten Lote 23 y otros restaurantes seleccionados podrán disfrutar de un 10% de descuento, como parte de los beneficios de esta colaboración valido asta mayo 1ro del 2025. “Esto refuerza el compromiso de Mastercard de apoyar tanto a los emprendedores como a los consumidores, brindando experiencias gastronómicas de alta calidad”, destacó Cuarón.

El programa Jump All In! funciona como una incubadora de negocios enfocada en la gastronomía, donde los emprendedores reciben formación y recursos para potenciar sus proyectos. Algunos de ellos tienen la oportunidad de incorporarse a una red que les permite probar sus productos y acceder al mercado de manera más efectiva.

Esta es la primera vez que Mastercard colabora con Jump All In!, una alianza que se alinea con los esfuerzos globales de la compañía por conectar a sus clientes con sus pasiones.

Estudios recientes realizados por Mastercard han identificado la gastronomía como una de las principales pasiones en Puerto Rico, junto con la música.

PUBLICIDAD

“La selección de los emprendedores que forman parte de Jump All In! sigue un proceso riguroso, en el cual se evalúan factores como el compromiso con el crecimiento, la calidad del producto y la cohesión de su propuesta. Esta colaboración representa un paso importante en el apoyo al talento local y al desarrollo de la economía a través de la gastronomía”, explicó Cristina Sumaza directora ejecutiva de Jump All In!, incubadora que desde su lanzamiento en el 2022, ha graduado a 71 emprendedores de los cuales 21 han tenido su primer negocio en el parque culinario santurcino Lote 23.

Actualmente, Lote 23 cuenta con participantes de la segunda, tercera y cuarta generación del programa Jump All In!. La oferta actual de emprendedores incluye a Tequila Cantina, especialistas en cócteles hechos a base de tequila; Misoki, quienes ofrecen ramen, sushi y comida japonesa; The BRGR Shop, quienes abrieron su tercer espacio en el parque y ofrecen ricos smash burgers. Se unieron al grupo de kioscos La Sobrina, sabrosa comida puertorriqueña; Casa Sopas, gustosas sopas como hechas en casa; La Paz Pizza, pizzas al estilo napolitano; Lúpulos Beer Craft, concepto de cervezas artesanales que ya cuentan con un local en Carolina. El grupo lo completan PiraRum, quienes transformaron la tradicional piragüa en un cóctel; Salitre Craft Beer, distribuidora de cervezas artesanales que tienen un tap room en uno de los kioscos; Ochocielos, quienes ofrecen una alternativa saludable con bebidas a base de té Matcha, enlatadas al momento; Koryllo, una fusión de comida boricua y japonesa; PastaBox, comida italiana para llevar y Sorte, que venden arepas venezolanas.

Fuera del parque, el grupo de participantes está compuesto por Taste Buds, que abrió su primer local de venta de sus ‘bulky cookies’ en el mes de octubre en Cupey; Odd Kitchen, cocina creativa; Cake in a Jar, bizcochos y postres servidos en jarritas; Don Tin, quienes venden waffles de receta original con helado y Deleite Patisserie, con ricos y refinados postres. Las panaderías Sweet Balance y Il Forno di Frida, además de The Cheese Table, Hisoka Na Tea, Koco Cups, La Magdalena Pizza and Pasta Bar, Marijuanna, Sweet Alice Catering, Boba Bulb, El sabor de aquí, Margarita Magic, Happy Plates PR, Tacos N Baos, Los Catrinos y Sopero.

Mastercard reafirma así su misión de impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico, brindando acceso a recursos y creando oportunidades para los emprendedores que buscan hacer crecer sus negocios en la vibrante escena gastronómica de la isla.

Datos relevantes:

Mastercard comprometida con la creación de una economía digital inclusiva que empodere a las micro, pequeñas y medianas empresas está impulsando La Odisea del Emprendedor, una plataforma educativa gratuita diseñada para fomentar la digitalización entre pequeñas y medianas empresas (PYMES). Esta herramienta ofrece valiosos recursos sobre el diseño, lanzamiento, gestión y expansión de negocios, incluyendo videos de profesores de Harvard, Wharton y el Christiansen Innovation Institute, así como de emprendedores experimentados, inversionistas y líderes de opinión de Mastercard.

Para más información sobre La Odisea del Emprendedor, visita - Odisea del Emprendedor - Mastercard Academy LAC - Español