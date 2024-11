Emprendedores llevan sus negocios a otro nivel, creando experiencias culinarias únicas

Cada vez más, emergen experiencias excepcionales en la creciente escena gastronómica en Puerto Rico, historias de éxito que demuestran cómo, con el apoyo y herramientas correctas, los emprendedores pueden llevar sus ideas al siguiente nivel.

Mastercard, una empresa global de tecnología en la industria de pagos, en alianza con Jump All In!, un programa de incubación de negocios gastronómicos, impulsan el desarrollo y crecimiento de emprendedores culinarios en la isla.

Amor y Sal - Kory

La emprendedora puertorriqueña Coral Saldaña Robles, quien ha liderado varios proyectos gastronómicos, incluyendo los restaurantes Amor y Sal y Kory, ambos ubicados en Lote 23, encontró el apoyo y las herramientas necesarias para fortalecer sus marcas y expandir su visión empresarial.

Amor y Sal es un restaurante que comenzó sin mayores conocimientos sobre administración de negocios. “Comencé porque soy una presentá, porque soy una atrevida”, dice Saldaña sobre sus primeros pasos en el negocio. Sin embargo, comprendió que, para lograr un crecimiento sostenido, era esencial adquirir conocimientos de gestión.

Es aquí donde entra Jump All In!, una iniciativa diseñada para brindar mentoría y apoyo a emprendedores como Coral, ayudándoles a superar los retos de sus negocios. A través de esta plataforma, Saldaña recibió herramientas para profesionalizar su gestión y mejorar sus habilidades. “Me recomendaron el programa y fue una de las mejores decisiones que he tomado. Me ha traído muchísimas cosas”, comentó.

Uno de los aspectos clave en la transformación de sus negocios fue la mentoría recibida de la mano de expertos. “Con el programa, aprendí a manejar de manera correcta la administración y otras áreas del restaurante que antes desconocía. Ahora sé cómo manejar la nómina, cómo pagarle al gobierno y cómo gestionar mejor mi tiempo y recursos”, explicó Saldaña.

Además, la experiencia le permitió ver su negocio con una visión más amplia gracias a la alianza con Mastercard. Aunque su objetivo inicial era replicar el éxito de Amor y Sal, el programa le ayudó a desarrollar su segunda marca, Kory, sobre una base sólida. “El programa me dio tantas herramientas que ahora me atrevo a abrir más locales. Lo que más me emociona es la posibilidad de convertir Kory en una franquicia”, compartió.

Gracias a su determinación y al respaldo de estas iniciativas, Saldaña ha consolidado sus negocios y abre puertas para seguir creciendo. Su éxito es un testimonio de cómo el apoyo a los pequeños negocios, combinado con la pasión y la disciplina, puede transformar una idea en una realidad próspera.

Lúpulos Craft Beer

La evolución de Lúpulos Craft Beer es otro ejemplo de cómo un pequeño negocio puede expandir su impacto con el apoyo adecuado. Fundada por William Norris, un apasionado cervecero con más de 30 años de experiencia, esta nano cervecería ha logrado destacarse en la escena de las cervezas artesanales en Puerto Rico. Desde su sede inicial en Carolina, Norris y su equipo han producido más de 22 estilos de cerveza en sus dos años de operación, ofreciendo una experiencia única a los amantes de la cerveza artesanal.

Desde su lanzamiento, la cervecería ha mantenido una oferta fresca y variada, para aquellos que buscan sabor. Sin embargo, la ambición de Norris va más allá de la producción. “Nuestra meta es ofrecer siempre algo distinto a nuestros clientes”, comenta. A pesar de las limitaciones que implica ser una nano cervecería, Norris ha mantenido firme su visión de llevar la diversidad de sus cervezas a un público más amplio.

Un punto de inflexión en la evolución de Lúpulos Craft Beer llegó con su participación en Jump All In!. Este programa no solo le ha dado visibilidad fuera de Carolina, sino que también le ha proporcionado herramientas esenciales para expandir y estructurar el negocio. “Entrar a Jump All In! y trabajar con Mastercard nos ha permitido ampliar nuestra presencia a lugares como Lote 23, y al mismo tiempo, aprender de otros emprendedores exitosos”, menciona Norris.

PiraRum

Ángel y Guillermo Ortiz, gemelos y socios fundadores de PiraRum, han creado una reinterpretación de la emblemática piragua puertorriqueña, llevándola a otro nivel. Este innovador negocio nació con el propósito de transformar el consumo de piraguas en Puerto Rico, logrando un impacto significativo gracias al apoyo de Jump All In! y Mastercard.

PiraRum ofrece una propuesta única al fusionar la tradicional piragua con licores y otras bebidas como mojitos, creando una experiencia novedosa en el mercado local. Desde su lanzamiento, este negocio ha capturado la atención de los consumidores con productos como la piragua de licor de granada con parcha y la refrescante piragua de piña colada.

El programa Jump All In! ha sido fundamental para PiraRum, brindando acceso a mentorías personalizadas y recursos esenciales en áreas como finanzas y administración. “Desde que comenzamos con el programa, ha sido una experiencia increíble. Nos han dado herramientas que nunca pensamos alcanzar”, comenta Ángel Ortiz.

Uno de los aspectos más destacados ha sido el enfoque en la gestión empresarial, un área que inicialmente subestimaron, pero que han aprendido a valorar como esencial para el crecimiento sostenible. Además, el apoyo de Mastercard ha facilitado el acceso a nuevos clientes e incentivado la lealtad de los consumidores. “El apoyo ha sido clave para atraer más clientela y reforzar la lealtad de los consumidores”, agrega Ángel.

Datos relevantes:

Mastercard, la empresa de tecnología global en la industria de pagos, reafirma su compromiso con las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico a través de una nueva alianza con el programa Jump All In!. Este programa tiene como objetivo brindar apoyo y herramientas esenciales a emprendedores locales, particularmente aquellos que se dedican a la gastronomía, para que puedan gestionar mejor sus negocios y alcanzar el éxito.

El programa Jump All In! funciona como una incubadora de negocios enfocada en la gastronomía, donde los emprendedores reciben formación y recursos para potenciar sus proyectos. Algunos de ellos tienen la oportunidad de incorporarse a una red que les permite probar sus productos y acceder al mercado de manera más efectiva.