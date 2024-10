Una cálida bienvenida te espera en el DoubleTree by Hilton San Juan

Si estás buscando opciones para vivir una experiencia inigualable sin alejarte de la zona turística de San Juan, el DoubleTree by Hilton es el lugar perfecto para ti.

Ubicado a solo 3 millas del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, en el distrito turístico de Condado, este hotel ofrece una localización única, rodeado de una vibrante oferta gastronómica en la Calle Loíza y la vida nocturna de La Placita de Santurce.

Todo comienza desde el momento en que llegas al hotel, donde te recibirán con una cálida bienvenida y nuestra icónica galleta de bienvenida DoubleTree, además de una atención personalizada de principio a fin, asegurando una estadía placentera, ya sea que viajes solo, por negocios o en familia.

Contamos con 184 modernas habitaciones, diseñadas para adaptarse tanto a viajeros de negocios como a familias que visitan nuestra isla desde diversas regiones, garantizando un descanso ideal después de un largo día de trabajo o diversión. Las habitaciones están equipadas con microondas, mini refrigerador, TV inteligente con servicio de streaming y un cómodo escritorio con silla ergonómica, brindando un confort superior durante toda tu estadía.

Nuestro hotel ofrece una amplia gama de facilidades para satisfacer todas tus necesidades. WI-FI gratis está disponible en todas las instalaciones, incluyendo el centro de entrenamiento completamente equipado para quienes desean mantener su rutina de ejercicios. Para los viajeros de negocios, ofrecemos salones discretos para reuniones de alto perfil, con acceso privado para mayor privacidad.

También hemos incorporado estaciones de carga para vehículos eléctricos (EV), brindando una mayor conveniencia para nuestros huéspedes. Para quienes desean relajarse, nuestra piscina al aire libre es el lugar perfecto para disfrutar de un día soleado.

Además, puedes desconectarte en nuestro exclusivo Beach Club y deleitarte con las diversas opciones gastronómicas que ofrecemos, como el Café Pierre, ubicado en el lobby del hotel, que sirve desayuno, almuerzo y cena, junto con una variedad de cócteles. Si buscas un deleite adicional, no puedes dejar de probar las exquisitas trufas de Lily’s Chocolatier, también ubicadas en el lobby del hotel. Para opciones cercanas, encontrarás el restaurante asiático Silk, Burger Fi y Starbucks, todos a solo pasos del hotel en el Gallery Plaza. El DoubleTree by Hilton San Juan, orgulloso receptor del “Hilton Award of Excellence 2023″, una distinción que reconoce a los hoteles que “constantemente difunden la luz y la calidez de la hospitalidad en todo el mundo”, es testimonio de nuestro compromiso en brindar un servicio excepcional a nuestros huéspedes.

Nuestra proximidad al Museo de Arte de Puerto Rico te permitirá explorar la rica historia y cultura de la isla a través de las obras de artistas locales.

También puedes pasear por la Calle Loíza, conocida por su variada oferta culinaria, que incluye opciones veganas y coctelerías creativas, y disfrutar del “Calle Loíza Culinary Fest”, que se celebrará el próximo 17 de noviembre, destacando el valor gastronómico de la zona de Santurce y Condado.

Así que, cuando visites San Juan, ya sea por trabajo, diversión o para vivir una auténtica experiencia local, no dudes en hospedarte en el DoubleTree by Hilton.