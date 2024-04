ASC recibe reconocimiento de United Way de Puerto Rico por contribuciones destacadas durante el 2023

Los expertos de ASC, líderes en el mercado del Seguro de Responsabilidad Obligatorio en Puerto Rico, nos comparten con gran orgullo un momento de gran satisfacción para ASC. Recientemente, la empresa ha sido honrada con un reconocimiento especial por parte de United Way (Fondos Unidos de Puerto Rico), en virtud de su participación destacada en la Campaña de Impacto y Recaudaciones del 2023. Este reconocimiento no solo destaca el compromiso de ASC con la comunidad y los sectores más vulnerables, sino también el impacto significativo que ASC ha logrado al aumentar los recaudos de United Way de manera notable durante el transcurso del año.

Además, es con gran alegría que la aseguradora informa que uno de sus expertos, Gilberto J. Ferrer, ha sido designado por United Way como uno de los Coordinadores Destacados de la Campaña del 2023.

“Este reconocimiento es un testimonio de la dedicación y el arduo trabajo de Gilberto en todos los esfuerzos de voluntariado que ha liderado en representación de ASC; su pasión y compromiso han sido indiscutibles. También queremos expresar nuestra más sincera gratitud al Ingeniero Edwin F. Colón, supervisor del departamento de Infraestructura Física de ASC, por su invaluable ayuda y apoyo en todos los esfuerzos de voluntariado realizados por ASC durante este año. En especial, queremos destacar su colaboración en nuestra iniciativa ‘Regala un Día’ coordinada por United Way. La colaboración de Edwin ha sido fundamental para el éxito de nuestros proyectos y programas comunitarios, y estamos profundamente agradecidos por su compromiso, entrega y dedicación para hacerlos posible.”, comentó la Lcda. Carmen M. Alfonso Rodríguez, Directora de Recursos Humanos y Asuntos Legales de ASC.

“Este reconocimiento de United Way Puerto Rico no solo nos llena de orgullo, sino que también nos inspira a seguir trabajando con pasión y compromiso en nuestro objetivo de crear iniciativas de impacto positivo en nuestras comunidades. Felicitamos a todos los expertos de la Gran Familia de ASC, en especial a Gilberto, y a Edwin por estos logros significativos. Estas iniciativas son un claro ejemplo de nuestro compromiso con la responsabilidad social corporativa. Trabajamos incansablemente para movilizar recursos y apoyo en beneficio de las causas más urgentes. Desde promover la salud y el bienestar entre nuestra Gran Familia de Expertos y sus familiares, hasta el fortalecimiento de la inclusión en diversas áreas con el trabajo social. En ASC entendemos que la responsabilidad social va más allá de las acciones filantrópicas. Día a día nos esforzamos por integrar prácticas éticas y transparentes en todas nuestras operaciones comerciales. Desde la gestión responsable como patronos con nuestro recurso humano, hasta el fomentar un entorno laboral inclusivo y diverso; todos enfocados en la responsabilidad social corporativa. Esperamos poder continuar trabajando juntos con United Way y otras organizaciones sin fines de lucro para hacer una diferencia aún mayor en el futuro. Como parte de nuestra misión social, en ASC estamos comprometidos con el pueblo al que le servimos. Somos más que una aseguradora, somos parte de la comunidad y de todo Puerto Rico.”, dijo su Presidenta, Lcda. Nereida Carrero Muñiz.