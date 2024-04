Agua Glu- Gllu y Yo Siembro ganaron el Primer Green Film Festival de Puerto Rico

En celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril de 2024 se llevó a cabo el primer Green Film Festival of Puerto Rico en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec) para estudiantes de escuela elemental e intermedia en la isla sobre la Acción Climática. El propósito del festival es integrar varias disciplinas y el arte de la cinematografía para crear conciencia sobre cómo proteger nuestro ambiente y conservar el planeta.

El evento tuvo una alfombra roja para los jovenes cineastas e invitados, la presentación de la película en 3D Blue Whales The Return of the Giants, la presentación de las películas de los estudiantes y la premiación.

El ganador del Concurso de Arte fue Christian A. Medina con su pieza “Global Food Scarcity”. Los ganadores del Concurso de Cine fueron “Agua Glú Glú” por Lennon Alers en categoría Fireball (películas de 1-3 minutos) y “Yo Siembro” en la categoría Shooting Star (películas de 15-30 segundos). El evento fue producido por la casa productora Bitten, con Robinson School y C3Tec como anfitriones del evento. Además, auspiciaron Coquí Charities y Orbita Media.

El jurado del Concurso de Arte fue el Museo de Arte y Diseno de Miramar, el Museo del Reciclaje e Irene Esteves Amador. El jurado del Concurso de Cine fue Steven Quiñones, artista digital de “The Mandalorian”, “Star Wars” y “Jurassic Park”, Sara Justicia Doll, periodista ambiental, profesora y consultora de comunicaciones del Enviromental Protection Fund, Antonio Santini, director de cine y Marie Cabiya, doctora médica y educadora sobre Acción Climática.

Para más información sobre el Green Film Festival of Puerto Rico, visita www.greenfilmfestivalofpuertorico.com y/o síguenos en Instagram @greenfilmfestpr.