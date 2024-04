Asociación de Industriales reconoce programa de mitigación de erosión costera de FirstBank

FirstBank dio a conocer que la Asociación de Industriales de Puerto Rico le otorgó el premio Sustainability Excellence Natural Solutions por su programa de mitigación de erosión costera Rescate Costero. La premiación se llevó a cabo durante la 15ta. Cumbre de Sustentabilidad Ambiental y Mejores Prácticas donde Wanda Betancourt, primera vicepresidenta de Comunicaciones y Mercadeo de FirstBank, presentó el programa.

“Nos llena de gran orgullo que justo en el mes del planeta Tierra recibamos este reconocimiento. Por años, FirstBank se ha distinguido por su compromiso con la protección del medio ambiente. El año pasado como parte de nuestro 75 aniversario nos lanzamos a este gran reto de contribuir a la mitigación de la erosión costera a través de la siembra de 25,000 árboles en un periodo de tres años. Para ayudar en un problema ambiental tan complejo como este, nos dimos a la tarea de gestionar acuerdos de colaboración con un grupo multisectorial que incluye al sector gubernamental, municipios afectados, organizaciones de base comunitaria, escuelas y empresas privadas”, indicó Betancourt.

Además, para facilitar el proceso de siembra en las costas y lograr mayor alcance, el programa Rescate Costero formó una alianza con el centro de conservación y restauración ecológica Vida Marina, una organización ambiental sin fines de lucro liderada por el Dr. Robert Meyer, científico e investigador de la UPR-Recinto de Aguadilla, que trabaja restaurando dunas de arena, las cuales sirven como un obstáculo natural para mitigar la erosión en las costas.

De acuerdo con Betancourt, “se trata de iniciativas que se complementan a favor del ambiente: la creación de dunas a través de Vida Marina y la reforestación con plantas endémicas que hacemos a través de FirstBank y que ayudan a crear una barrera para evitar la erosión costera. La lanzamos el 6 de octubre de 2023 y desde entonces, ya hemos sembrado 4,215 árboles en 8 eventos de siembra entre Isabela, Loíza, Camuy y Manatí. Todo, gracias al esfuerzo de nuestros aliados”.

Cabe destacar que, al presente, las compañías que forman parte de Rescate Costero son: Boy Scouts of America, Ecoexploratorio, Fundación Amigos del Yunque, Girl Scout of Caribe, Organización Pro-Ambiente Sustentable (OPAS, por sus siglas), Scuba Dogs Society, United Way de Puerto Rico, Academia María Reina, The Baldwin School, Universidad Politécnica, Assurant, Stellantis, Empresas Santana, el Departamento de Educación y los municipios de Camuy, Isabela, Loíza, Luquillo, Manatí y Quebradilla.

Rescate Costero incluye en sus actividades de siembra a voluntarios de las organizaciones que forman parte del Programa y empleados de FirstBank, además de los ciudadanos que se inscriben a través de www.unoconelambiente.com.

Acerca de First BanCorp

First BanCorp. es la corporación matriz de FirstBank Puerto Rico, un banco comercial autorizado por el estado con operaciones en Puerto Rico, Estados Unidos y las Islas Vírgenes. Las subsidiarias de FirstBank Puerto Rico incluyen First Federal Finance Limited Liability Company (una pequeña empresa de préstamos), FirstBank Insurance Agency, LLC. y FirstMortgage. Las acciones comunes de First Bancorp cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo FBP. FirstBank es una institución financiera puertorriqueña con 75 años de historia, que ofrece una experiencia de servicio superior a través de un total de 3,150 empleados distribuidos en las regiones que sirve.