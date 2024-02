Estrategia, innovación y motivación puntos clave del 2024 SME Sales Summit

Desafiar las expectativas habituales en ventas a través de nuevas estrategias, innovación y motivación, es el objetivo principal de SME Sales Summit: Beyond Boundaries. El 21 de febrero de 2024 el Centro de Convenciones de Puerto Rico será la sede de esta cumbre de ventas enfocada en ir más allá de los límites. Oradores locales e internacionales ayudarán a los participantes a adoptar perspectivas más amplias que resulten en el crecimiento de sus negocios. El evento es organizado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME) en celebración de la Semana del Profesional de Ventas.

“Estamos muy entusiasmados de poder traer a Puerto Rico a oradores del calibre de Victor Antonio y Rebeca Muñoz. Junto a empresarios y conferenciantes locales, estos recursos invitados hacen del SME Sales Summit la mejor alternativa para adiestrar, motivar y expandir las oportunidades de negocio de los equipos de ventas,” expresó Carlos Moreno, director del Comité Organizador del evento.

El programa educativo inicia las 9:00 a.m. con Victor Antonio, conferenciante internacional, autor y fundador del Sales Velocity Academy, quién regresa a nuestra Isla para exponer cómo la Inteligencia Artificial en Ventas impacta los negocios y ofrecer ejemplos prácticos de cómo adoptarla. Seguido por Cristi Muñiz, fundadora de Blank Salte, a cargo de la charla Más allá del cierre, cómo prospectar exitosamente, dónde hablará acerca del proceso, análisis y técnicas para cualificar adecuadamente a los clientes potenciales.

Luego los participantes tendrán la oportunidad de seleccionar el tema de su interés entre dos sesiones simultáneas. Las opciones en la mañana son: Fireside Chat: Future-Proof your Sales con Jesús ‘Ricky’ López, presidente LEAPfrog Consulting, y Joant M. López, presidenta de RED Comunicaciones Integradas, como moderadora. Desde una perspectiva gerencial conversarán acerca de la importancia de la colaboración entre departamentos, manejo de datos, desarrollo profesional y aprendizajes para que el equipo sea más estratégico y se centre en el cliente. Así como Estrategias para crecer en tiempos inciertos, una historia de éxito a cargo de Merari Peña, presidenta de Forever Crystal y Pedro Rivera, presidente de 635 Group LLC. Además, durante el almuerzo, se hará entrega de los reconocimientos a Sales Top Performers; cuyas ejecutorias sobresalientes en el pasado año serán resaltadas por diversos patronos junto a SME.

Para abrir el programa educativo de la tarde, SME trae por primera vez a Puerto Rico a Rebeca Muñoz, Mindset Coach y cofundadora de FORMA LATAM: Escuela de Ventas en México. En su charla titulada Mentes Extraordinarias en momentos de cambio, Muñoz ofrecerá herramientas para ayudarnos a cambiar nuestra realidad, sobrepasar límites y alcanzar nuevos resultados a través de una mentalidad de éxito.

Las opciones en el bloque de la tarde para las sesiones simultaneas son: Desarrolla tu marca personal y potencializa el éxito de tu negocio por Vanessa Marzán, estratega de comunicaciones y CEO Comm4Success; o para los supervisores ¿Cómo crear un dream team de ventas en 90 días? por Dr. José ‘Joe’ Díaz, presidente, Peak Performance Research, Training & Consulting Group.

Por último, Victor Antonio regresa a la tarima principal para ofrecer técnicas y mejores prácticas dirigidas a cerrar las ventas en su charla Getting Deals Unstuck: What the Best Sales Performers do to Close More Business. Todas las sesiones son en español.

“Para fomentar las oportunidades de negocio, el evento también integrará un área de exhibidores y el esperado Networking Happy Hour dónde se sortearán regalos de nuestros auspiciadores para celebrar la Semana del Profesional de Ventas,” añadió Moreno.

Interesados pueden acceder PRTicket.com o llamar al SME al 787-773-5088. La asociación ofrece descuentos para grupos de 5 o más personas.