Claro lanza nuevos planes “USF Plus” para los beneficiarios de Medicaid

Claro anunció hoy el lanzamiento de los nuevos planes USF Plus para todos los beneficiarios de Medicaid. La nueva estructura de planes de USF Plus incluye dos opciones GRATIS, sin contrato y sin verificación de crédito; y dos alternativas muy económicas en el servicio por contrato de Update con más beneficios. Asimismo, todos los planes incluyen smartphone gratis, y están diseñados exclusivamente para clientes que cualifiquen al programa de asistencia Lifeline.

Los clientes que cualifiquen a los planes BYOPCL USF Plus y Prepago USF Plus no pagarán nada, tras aplicarse crédito mensual de $10 correspondiente al subsidio federal. Ambos planes incluyen smartphone gratis, llamadas ilimitadas en Puerto Rico y hacia Estados Unidos; textos, fotos y videos ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos; y 10GB ilimitados de Internet de alta velocidad. Despendiendo la necesidad del cliente, el internet de alta velocidad se puede ofrecer con PUJ de reducción de velocidad y con bloqueo.

La empresa también ofrecerá dos nuevos planes económicos de USF Plus en servicio de contrato Update. Aquellos clientes que sean aprobados por el programa Lifeline y mantengan su elegibilidad, solo pagarían $5 y $12 al mes respectivamente. El plan Update ilimitado de $5, luego de aplicársele el crédito mensual de $10 correspondiente al subsidio federal, incluye llamadas ilimitadas; textos, fotos y videos ilimitados en Puerto Rico y hacia Estados Unidos, México y Canadá; y 10GB ilimitados de Internet de alta velocidad con PUJ*. Por otro lado, el plan Update ilimitado de $12 incluye llamadas ilimitadas; textos, fotos y videos ilimitados en Puerto Rico y hacia Estados Unidos, México y Canadá; y 20GB ilimitados de Internet de alta velocidad con PUJ*. Además, incluirá cubierta de Protección Móvil que aplicará al modelo que se regalará con este plan.

“Estamos emocionados de presentar estos nuevos planes bajo el programa Lifeline, que reflejan nuestro compromiso de brindar opciones accesibles a nuestros clientes. Este programa reduce el costo mensual de servicio móvil, y elimina las barreras financieras permitiendo que más personas, especialmente nuestra población de la tercera edad pueda disfrutar de nuestro servicio móvil ilimitado. Todos los suscriptores de planes médicos bajo el programa Medicaid independientemente de quien sea su aseguradora de plan médico, pueden ser elegibles para el programa Lifeline, y no pagarían nada con nuestros nuevos planes USF Plus de Claro. Los invito a visitar cualquiera de nuestras localidades, validar la elegibilidad y comenzar a ahorrar en grande en Claro”, dijo Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

Los clientes pueden calificar para el subsidio del programa Lifeline a través de su participación en programas de asistencia cualificados, tales como: Programa de Asistencia Médica (Medicaid); Programa de Asistencia Nutricional (PAN); Programa de Asistencia Federal para Vivienda (Sección 8); Beneficio de Pensión al Veterano o su Sobreviviente; o mediante el criterio de ingreso familiar bruto igual o por debajo del 135% según la Guía Federal de Pobreza.

Para cualificar al subsidio Lifeline debe seguir estos pasos:

• Acceder y solicitar en https://www.lifelinesupport.org/.

· Al ser aprobado, con la confirmación de beneficiario debe visitar una de las localidades de Claro alrededor de la isla para activar el servicio o asistirle con la solicitud.

Los descuentos provienen del Fondo de Servicio Universal Federal (FSUF) de la Comisión Federal de Comunicaciones y son administrados por el Universal Service Administrative Company (USAC), junto con el Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico (FSUPR), administrado por el Negociado de Telecomunicaciones. El FSUF ofrece un subsidio de $9.25, aplicable a planes de voz, acceso a Internet de banda ancha o una combinación de ambos, mientras que el FSUPR proporciona un subsidio adicional de 75¢ aplicable a los planes de voz.

Los suscriptores que cumplan con los criterios de elegibilidad podrán solicitar ambos descuentos que al combinarse ofrecen un crédito máximo de $10.00.

Para más información sobre el programa de Servicio Universal USF y los requisitos de elegibilidad, puede acceder a www.claropr.com bajo Servicio Universal, visitar una localidad Claro o llamar al 787-774-3000.