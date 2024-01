Pandora Old San Juan lanza el SanSe Charm en conmemoración a las Fiestas de la Calle San Sebastián

Con motivo de celebrar la tradición de la cultura puertorriqueña, la tienda de Pandora Viejo San Juan continúa una vez más con la creación y lanzamiento del que será en las próximas Fiestas de la Calle San Sebastián el Sanse Charm. Para esta próxima edición de las fiestas, la tienda -Pandora Viejo San Juan- nos trae dos (2) estilos diferentes que representan no solo la conocida celebración, si no que también incluye elementos que enriquecen y representan nuestra cultura Boricua. Esta nueva colección cuenta con dos dijes reversibles representativos de las fiestas que están disponibles a la venta exclusivamente en la tienda ubicada en la 264 C. Fortaleza, Viejo San Juan.

“Es un honor representar la cultura puertorriqueña en la tienda, somos parte del epicentro de lo que ocurre en las calles, nos tomamos enserio el orgullo de ser puertorriqueños y el deber de que nuestros turistas conozcan nuestra cultura, es una responsabilidad que disfrutamos. Este año tenemos incluido en uno de nuestros diseños exclusivos a nuestra bailarina de Bomba y Plena con la frase de “Voy subiendo, voy bajando”, y también tenemos a nuestros bailarines en el balcón, representando una escena de las fiestas de la calle que no puede faltar. Así que, tener estos charms para presentarles es muy importante porque queremos que se lleven ese recuerdo especial y que tengan la oportunidad de atesorarlo añadiéndolo a su colección Pandora.” - Luz Diaz, Gerente de la tienda en Viejo San Juan.

Con el deseo de promover más allá la emoción de celebrar y recordar las experiencias de la isla, la tienda - Pandora Viejo San Juan - ha trabajado en colaboración a la ilustradora Puertorriqueña Nicole Dávila Perez (@niki.davi.pr) y la tienda local de PiñaLoka (@pinalokapr) también ubicada en la C. Fortaleza, Viejo San Juan para crear un diseño exclusivo perfecto para la celebración que toma vida en un vaso coleccionable en el que podrás disfrutar de la mejor piña colada durante las fiestas.

La ilustradora Nicole comenta: “Quiero compartir un pedacito de mi corazón puertorriqueño en esta colaboración especial con Pandora y Piña Loka. Me sumergí en las festividades de la calle San Sebastián, donde el Viejo San Juan cobra vida con colores, música y sonrisas. En cada trazo, retraté la magia de esta fiesta, desde los edificios históricos hasta los vejigantes que tocan una parranda. La gente baila, y la festividad se desvanece en la maleta de aquellos que llevan consigo un trozo de Puerto Rico. ¡Espero que cada sorbo sea un recordatorio de nuestra hermosa isla!” Con lo que nos traen las tiendas - Pandora VSJ y PiñaLoka- podrás llevar contigo todo lo que necesitas para esta próxima edición de las fiestas y para celebrar desde donde estés nuestra querida cultura.

Conoce más visitando la tienda de Pandora Viejo San Juan (264 C. Fortaleza, Viejo San Juan) o escribiendo vía Whatsapp para ordenar al (939) 599-2741 y/o en PiñaLoka ( 1129 C.Fortaleza, Viejo San Juan).