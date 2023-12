DDB Latina Puerto Rico entre las agencias más efectivas a nivel mundial

La agencia publicitaria DDB Latina Puerto Rico logró un histórico triunfo tras ser premiada con el codiciado premio Global Grand Effie en el festival Effie Global Best of the Best. El premio fue en la prestigiosa categoría de Commerce & Shopper a raíz de la campaña “Sounds from Home” de Medalla Light. Este logro distingue a DDB Latina Puerto Rico y Medalla Light como los creadores de la mejor campaña de Commerce & Shopper del año, según el riguroso criterio del jurado de Effie Worldwide.

A este reconocimiento, se le suma que recientemente en el festival Effie LATAM, la agencia publicitaria obtuvo un galardón de oro por su destacada campaña “Global, sin Límites” para T-Mobile Puerto Rico en la categoría de redes sociales, consolidándose como la única agencia puertorriqueña en recibir este reconocimiento.

“Estos reconocimientos no solo validan nuestra dedicación, creatividad y compromiso, sino que también continúan colocando a Puerto Rico en el mapa global del marketing y la publicidad. Este logro reafirma el compromiso continuo de DDB Latina Puerto Rico en proporcionar soluciones publicitarias de calidad que impulsen los objetivos comerciales de nuestros clientes con la excelencia y la entrega de campañas publicitarias verdaderamente impactantes y memorables. Vemos este logro como un estímulo más para seguir innovando y superando expectativas en la cambiante industria publicitaria”, comentó Edgardo Manuel Rivera, presidente y CEO de DDB Latina PR.

Rivera añadió “Este hito marca varios logros para la industria publicitaria de Puerto Rico, ya que DDB Latina Puerto Rico es la primera agencia en el mundo en recibir reconocimientos en los festivales de Effie Global, LATAM y USA, mientras que Medalla Light se convierte en la primera marca boricua en lograr esta distinción a nivel mundial”.

El Festival Effie es un evento de renombre internacional que tiene 55 certámenes en más de 125 mercados. Este festival se destaca por reconocer y premiar las campañas publicitarias más efectivas y exitosas, evaluando su impacto real en los resultados de negocio. La competencia Effie se basa en criterios rigurosos que evalúan la estrategia, la creatividad y, lo más importante, los resultados tangibles obtenidos a través de la implementación de la campaña. Este festival no solo rinde homenaje a la creatividad y la innovación en el campo de la publicidad, sino que también destaca la importancia de generar un impacto positivo y medible en términos de alcance, participación del público y, en última instancia, el éxito comercial. Effie se ha convertido en un referente global que reúne a profesionales de marketing, publicidad y comunicación para celebrar y aprender de las campañas más efectivas en la industria.