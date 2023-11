En busca de la magia de la Navidad: Encuentra el regalo perfecto para tus Seres Queridos

¡Ya llegó la Navidad! Una parte esencial de esta temporada son los regalos que harán que los corazones de sus peques latan con emoción. A medida que nos acercamos a esta festiva época, la selección de juguetes adquiere un significado especial.

La búsqueda de juguetes de calidad en Puerto Rico no es una tarea fácil, ya que las opciones de jugueterías en la Isla son limitadas. Conscientes de la necesidad, las Farmacias de la Comunidad se dieron a la tarea de crear jugueterías en sus establecimientos. Puedes conseguir desde juguetes educativos hasta productos para actividades al aire libre.

En Farmacia Caridad y Pharmamax saben que cada persona es única, y es por eso, que ofrecen una amplia variedad de juguetes para satisfacer todos los gustos y todas las edades. Desde los juguetes clásicos que evocan la nostalgia de la Navidad hasta las últimas novedades en juguetes tecnológicos, encontrarás todo lo que necesitas para hacer de esta temporada una experiencia inolvidable. Eso no es todo, y para darle más opciones a las familias puertorriqueñas puede visitar Seasons by Caridad, en el segundo nivel de Plaza las Américas y Santa Rosa Mall en Bayamón y Seasons by Pharmamax en Plaza del Caribe en Ponce.

Te compartimos varias ideas para que las puedas incluir en la lista para Santa y los Reyes:

Juguetes Clásicos: Encontrarás una selección de juguetes clásicos que nunca pasan de moda. Desde muñecas y coches de juguete hasta juegos de mesa, estos juguetes brindarán horas de diversión y risas en familia.

Destreza

Tecnología Educativa: Estos juguetes no solo son divertidos, sino que también pueden fomentar el aprendizaje y la creatividad. Una amplia gama de opciones que estimularán la curiosidad y el ingenio de los pequeños.

Painting Projection

Para jugar en el exterior: En un mundo cada vez más digital y tecnológico, es fundamental recordar la importancia de jugar al aire libre para fomentar la actividad física y la conexión con la naturaleza. Las bicicletas y patines son un clásico. No solo fomentan la actividad física, sino que también enseñan habilidades de equilibrio y coordinación. Explorar el vecindario o los senderos naturales se convierte en una emocionante aventura.

Bicicleta Huffy

La experiencia de explorar una tienda de juguetes, tocar los productos y ver las sonrisas en el rostro de los pequeños mientras exploran, no tiene precio. Así que, visita las tiendas Seasons by Caridad y Seasons by Pharmamax para que tengas la experiencia. Su personal estará listo para orientarlo y puedas seleccionar los mejores regalos para tus seres queridos.

Farmarcia Caridad y Pharmamax es la cadena de farmacias de los puertorriqueños, con 27 tiendas alrededor de todo Puerto Rico, incluyendo las 3 tiendas Seasons. Pendientes a sus redes sociales para que te enteres de todos especiales que tienen durante esta época festiva.