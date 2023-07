Encuentra el Sol con la magia de Pandora

Los charms colgantes son accesorios que nunca pasan de moda, y ahora más que nunca, son tendencia porque ayudan a transmitir sentimientos, emociones, pensamientos, y además, son excepcionales para combinarlos en los brazaletes de acuerdo a nuestro estado de ánimo, gusto y estilo de vida.

Este verano Pandora Jewelry te invita a comunicarte de una forma muy particular con su nueva colección Busca el Sol, que ya está disponible en todas sus tiendas.

Inspírate y exprésate con diseños, colores y piezas de conversación únicas, que se transforman dependiendo la temperatura del ambiente. ¡Sí, reaccionan al medioambiente!

Parte de la nueva colección Busca el Sol, consiste de “charms mágicos” como son la medusa o “agua viva” (jellyfish) de color azul que reacciona a su medioambiente y cambia de color dependiendo la temparatura del espacio donde estés ubicada. Si estás en un espacio con una temperatura de más de 20 °C se tornará más clara, y si la temperatura baja, se intensificará. Así también está el Cobito (cangrejo ermitaño) que brilla en la oscuridad. Sin duda, son piezas de conversación mágicas que nos encantan a todas sin importar la edad.

Para conmemorar las vacaciones o celebrar que por fin se materializa el sueño de ese viaje deseado, la colección Busca el Sol también presenta significativos charms, como el pasaporte, una cámara fotográfica, un corazón y hasta un compás, para brindarte algunas ideas.

“Esto es un regalo muy especial. Por ejemplo, para las jovencitas graduadas. Con esto le das un mensaje de que el mundo es de ellas y pueden conquistar todo lo que se propongan. Es algo bien significativo tanto para la persona que lo recibe como para la persona que lo está regalando”, consideró Marcelle Rexach, gerente de ventas de Pandora para la división de Puerto Rico y República Dominicana.

Inspirados en la película La Sirenita (The Little Mermaid) de Disney, también llega el charm de Ariel en plata esterlina y la sortija de la malvada Úrsula, una perla artificial lacada, resistente a rayados.

“La colección Busca el Sol se compone de símbolos de inspiración y protección, animales marinos (cangrejo, pulpo, conchas de mar y tortuga marina, etc.), elementos de vuelo durante el verano (abejas, mariposas en cristal murano, etc.) y los accesorios inspirados en la película The Little Mermaid”, describió Rexach.

Para Pandora Jewelry, el charm del cangrejito tiene un significado muy especial pues su caparazón representa “seguridad”, además simboliza la capacidad del ser humano de desplazarse a distintos entornos (mudanzas, cambios), para superar y conquistar nuevas metas.

“Es un animalito que además no se resiste a las corrientes marinas, él fluye. Si lo traemos al diario vivir, existe una constante de cambios y no podemos resistirnos a los cambios, tenemos que fluir. Otro de los animales es la mariposa, que siempre ha sido el símbolo de transformación, metamorfosis y renacimiento”, explicó Rexach.

Si buscas balance o inspiración relacionada con los espacios celestiales, la colección veraniega también integra hermosas sortijas con la luna y el sol. Asimismo encontrarás amuletos y talismanes, que sirven de “guía y protección”.

Por su parte Eunice Arroyo, directora de ventas del Caribe y Florida de Pandora Jewelry, destacó los colores y sus significados para esta colección.

Por ejemplo, el color violeta que recae sobre la villana Úrsula, se relaciona con la “imaginación y la creatividad”.

El azul turquesa del mar, simboliza “claridad y sabiduría”; mientras que el azul oscuro, significa “seguridad, paz y confianza”. El amarrillo que se destaca en las piezas enchapadas en oro de 14K, significa “optimismo y alegría”.

Las tonalidades de azules intenso y azul turquesa están disponibles en las pulseras Pandora Moments de cuero trenzado, que vienen en varios tamaños, además en los charms Océano Opalescente y Geco Azul Metálico.

Otra idea para lucir tu Pandora es combinar los charms “vintage” junto con los charms de las nuevas colecciones y de esta forma darle un toque distintivo a tus pulseras.

Eleva la experiencia con un mensaje personalizado

Si deseas añadir un elemento bien significativo, Pandora también ofrece el servicio de personalización y grabado. De esta forma puedes dar un toque muy especial al brazalete o la pieza que selecciones para agasajar a esa persona única en tu mundo.

