Un verano divertido para aumentar la integración social

“Me voy a mi cuarto, no sé, lo que sea, estoy aburrido, estoy jugando con mis amigos por computadora, no me gusta estudiar mucho”, son algunas de las frases de adolescentes que los padres y cuidadores escuchan constantemente.

Se puede pensar que es algo generacional o la edad pero por el contrario, se debe atender detenidamente, en especial durante el receso escolar durante el verano. Está en el adulto promover actividades que generen el interés del niño y adolescente, en vez de que lo alejen aún más. La falta de interacción social en estos niños y jóvenes puede ser un detonante para el desarrollo de depresión, disminución en habilidades sociales y lagunas educativas.

Los retos que trajo la pandemia de aumentar el uso de los medios electrónicos y digitales tienen consecuencias en el desarrollo cognitivo y social de los chicos provocando que el tiempo de atención sea menor. Por eso, es importante que el uso de estos medios sea de manera moderada intercalando actividades recreativas y de interacción con otros chicos de sus edades. Es importante que exista un equipo multidisciplinario para fomentar el interés de los niños y jóvenes, que incluya a los padres y un método educativo que sea integral, más creativo e interactivo para no perderlos. Existen alternativas viables que se acomodan al presupuesto y necesidades de las familias. Tomando en cuenta estas necesidades, en el 2015 surge la idea de crear un campamento único en su categoría que fuera divertido y a la vez integrara profesionales de la salud junto con educadores catalogado como Brave Summer Camp. El nombre surge por el interés de destacar las fortalezas de todos los participantes, de aumentar su autoestima, valores y seguridad en sí mismos. Estas necesidades siguen en aumento año tras año y por eso, este año hay dos localizaciones con el mismo concepto y se enfocarán en promover el liderazgo y la motivación de tener una vocación o profesión en el futuro.

Brave Summer Camp 2023 viene con el lema “The Key” porque consiste en darle las herramientas para poder interactuar en el mundo que vivimos con un norte y deseo de superación. Las dos localizaciones tienen la opción de recibir participantes por 4 o 6 semanas dependiendo de las necesidades y posibilidades de cada familia. Los campamentos comienzan el 5 de junio en Balasquide Academy y Bayamónn Military Academy. Ambas localizaciones reciben niños y niñas desde 4 años. En Balasquide Academy se aceptan adolescentes hasta 14 años y en Bayamón Military Academy hasta 16 años.

Brave Summer Camp y sus dos localidades “The Key” y “Dynamic Summer”, proponen una solución para minimizar la falta de motivación y desarrollar liderazgo en los niños y adolescentes durante este verano, con el apoyo de un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, líderes recreativos y maestros.

Brave Summer Camp además de ser espacios para que los niños y adolescentes puedan reforzar los valores, autoestima y el respeto al prójimo, promueve el trabajo en equipo, la inclusión, y sobre todo la resiliencia y el desarrollo de inteligencia emocional.

La misión del campamento y legado es darle a los menores las herramientas para el desarrollo de una autoestima saludable que les permita sentirse capaces de establecer sueños y metas. Además, de establecer expectativas reales según la realidad actual.

Su enfoque en atender rezagos académicos, así como los aspectos sociales y emocionales acrecentados durante la pandemia, dentro de un contexto recreativo y divertido, que incluye deportes, excursiones, inflables, entre otros, lo diferencian del resto de las ofertas de campamentos de verano en Puerto Rico.

“Los chicos contarán con profesionales en la salud y educación, lo que lo hace una combinación perfecta para brindarles las herramientas necesarias para divertirse con una estructura de propósito”, dijo Xamarian Algarín, maestra y cocreadora del Brave Summer Camp.

En esta ocasión Brave Summer Camp contará con dos localidades en Bayamón. “The Key” se llevará a cabo del 5 al 30 de junio de 2023, en Balasquide Bilingual Academy, Rexville Bayamón para chicos y chicas de 4-14 años. En su segunda localidad, “Dynamic Summer”, se llevará a cabo del 5 de junio- 14 de julio de 2023, en Bayamón Military Academy, para las edades de 4-16 años.

Talleres para ayudar a padres y tutores con herramientas de crianza

Durante los últimos años ha sido preocupante el desinterés entre los jóvenes en querer continuar estudios graduados y esto se ve en la baja significativa de matrículas en las universidades. Esta falta de interés en la educación está presente desde niveles elementales. Por eso, se desarrollaron tres talleres para dar herramientas a los padres sobre temas que están impactando a las familias y tutores en la crianza de los niños y adolescentes. Estos temas surgen de las preocupaciones constantes que presentan los padres y tutores.

El primero de los tres talleres especializados habla sobre el desarrollo y lleva como título “Conociendo la etapa de desarrollo en la que está mi niño o adolescente. Entendiendo”. Mientras que el segundo taller, cuyo enfoque es el desarrollo del liderazgo se titula: “Desarrollo del adolescente para el liderazgo. Cómo crear la motivación y el interés en la generación de hoy”. Por su parte, el último taller sirve de guía para el proceso de decisiones de los menores y lleva por nombre: “Crianza para la toma de decisiones para el futuro. Cómo darles las herramientas para tomar decisiones positivas en cuanto a su futuro profesional, personal, entre otros”.

“En este momento histórico, en donde cada vez son menos los jóvenes que desean continuar educándose a nivel universitario, creamos estos talleres que sirven de espacio para que padres y tutores puedan reforzar los valores, autoestima, liderazgo y la inteligencia emocional de sus hijos”, indicó la Lcda. Márquez. “Esto, además, de motivarlos a estudiar y reforzar su liderazgo, los ayudará para su preparación en el mundo laboral”, añadió.

Para más información sobre los talleres y campamentos, las personas interesadas pueden comunicarse al 787-951-4969 y/o 939-206-7477, escribir a bravecamppr@gmail.com o visitar sus redes sociales; Facebook como Brave Summer Camp / Dynamic Summer Camp y en Instagram como @brave.summer.camp y @dynamicamppr.