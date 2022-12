Educación de excelencia accesible para ti en la UPR

La Universidad de Puerto Rico (UPR) se destaca entre la competencia por ser la institución de educación superior que cuenta con la mayor cantidad de acreditaciones y por poner a tu disposición un siglo de creciente calidad y excelencia académica. También se distingue por ser la universidad más accesible para ti.

Recientemente, la UPR adoptó un nuevo modelo de admisión que la hace más accesible, tanto a la población de estudiantes tradicionales como a estudiantes no tradicionales que interesan vivir una experiencia educativa de excelencia. Este nuevo modelo abre las puertas de la universidad a una representación más amplia del espectro poblacional actual sin sacrificar la calidad y la excelencia que siempre la han caracterizado. Puedes encontrar los detalles de este nuevo modelo accediendo https://admisiones.upr.edu/.

No obstante, esa no es la única forma en que la UPR se hace más accesible para ti. No importa en qué lugar del mundo te encuentres o en cuál de nuestros 11 recintos intereses estudiar, puedes solicitar admisión a la UPR por medio de la Solicitud electrónica disponible en https://admisiones.upr.edu/. Es un formulario sencillo y fácil de completar que te abrirá las puertas a un mundo de oportunidades educativas y de crecimiento profesional y personal. Tienes hasta el 20 de enero de 2023 para solicitar por la vía electrónica.

Si quieres conocer en detalle todos los ofrecimientos de la UPR, recibir orientación sobre asistencia económica o recibir ayuda para llenar tu solicitud, visítanos en nuestra área de orientación en el 2do nivel de Plaza Las Américas, del lunes 16 al domingo 22 de enero de 2023. Allí tendremos personal especializado listo para atenderte. Búscanos también en las Fiestas de la Calle San Sebastián, del jueves 19 al domingo 22 de enero de 2023. Ven y descubre lo que la UPR tiene para ti.