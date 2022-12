FirstBank crea “el shop” para impulsar las ventas de pequeños comerciantes durante la época navideña

First Bank

FirstBank anunció hoy la creación del innovador concepto “el shop”, un espacio en Plaza Las Américas auspiciado por el banco para apoyar a ocho pequeños comerciantes a impulsar las ventas de sus productos durante la temporada navideña.

Francisco “Fravier” Umpierre, presidente y fundador de Diseños Fravier, se expresó motivado y agradecido con esta oportunidad de negocio. “Estoy sumamente entusiasmado con esta oportunidad que me ha dado FirstBank de tener este espacio en Plaza para estimular las ventas de mi empresa en esta época de Navidad. Le agradezco al banco por actuar como un aliado y promover iniciativas como esta, que ayuden a los pequeños comerciantes como yo a continuar impulsando sus negocios”, expresó Umpierre, cuya empresa se dedica a la confección de joyería artesanal.

A partir del 14 al 24 de diciembre, las personas que visiten la primera edición de “el shop by FirstBank”, encontrarán allí joyería artesanal, serigrafías, velas, jabones, ropa, galletas de café, accesorios y ropa para perros y otros detalles para regalar en esta Navidad. El “shop” estará ubicado en el primer nivel de Plaza Las Américas entre Victoria’s Secret y Sephora, y albergará a los siguientes comerciantes: Guajíbaro Coffee Shop, GD Cakes, Bella The Shop, Naked Home & Body, Diseños Fravier, Rogative, Go Boricua y Woofiao.

“Las pequeñas y medianas empresas son el motor de nuestra economía. Cada empresa en crecimiento que logramos promover tiene el potencial de generar grandes cambios que tendrán un impacto a largo plazo en el bienestar económico de la Isla. Y poder contribuir a eso con nuestra innovación, nos llena de mucho orgullo”, expresó Aysha Issa, primera vicepresidenta de Banca Individual y de Pequeños Negocios de FirstBank.

Según Issa, el establecimiento de un puesto de ventas en un centro comercial es una gran manera de poner en marcha un pequeño negocio. Sin embargo, resaltó que, en un centro comercial con alto tráfico de visitantes como Plaza Las Américas, esta estrategia podría salirse del presupuesto de los pequeños comerciantes. “Es ahí donde entramos nosotros. En nuestro rol como facilitador para nuestros clientes comerciales, decidimos implementar este innovador concepto para proveerle a nuestros clientes PYMES un espacio en Plaza Las Américas, en una de las épocas de mayor actividad en el año, donde puedan impulsar las ventas de sus productos y aumentar sus ingresos sin tener que preocuparse por la renta del espacio, ya que eso está cubierto por nosotros”, explicó Issa.

Se exhorta al público a pasar por “el shop by FirstBank” del 14 al 24 de diciembre para que apoyen a estas pequeñas empresas. De paso podrían disfrutar de varias sorpresas con algunas de las activaciones que tendrán lugar allí durante las dos semanas que dura la iniciativa.

Sobre First Bancorp

First Bancorp. es la corporación matriz de FirstBank Puerto Rico, un banco comercial autorizado por el estado con operaciones en Puerto Rico, Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas. Entre las subsidiarias de FirstBank Puerto Rico se encuentran First Federal Finance Limited Liability Company, una pequeña compañía de préstamos, FirstBank Insurance Agency, LLC. y FirstMortgage. Las acciones ordinarias de First Bancorp cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo “FBP”. FirstBank es una institución bancaria puertorriqueña con una trayectoria de 74 años ofreciendo una experiencia de servicio superior a través de un total de 3,150 empleados distribuidos entre los países donde tiene presencia.