Universidad de Puerto Rico en Ponce invita a su decimoctava Bienal de Arte de Ponce

La Universidad de Puerto Rico en Ponce (UPRP) presentará su Decimoctava Bienal de Arte de Ponce comenzando con la Apertura el jueves, 15 de diciembre de 2022, a las 7:00 p.m. hasta el martes, 28 de febrero de 2023 en la Galería (Atrio Central) de la Biblioteca Adelina Coppin Alvarado.

El horario de la Galería (Atrio Central) en la Biblioteca será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Este evento presentará obras originales en pintura, escultura, grabado, dibujo, medio mixto, arte digital, acuarela o instalación de artistas locales e internacionales previamente convocados.

Este tradicional acontecimiento de más de 30 años de trayectoria es reconocido por el Capítulo de Puerto Rico de la UNESCO como la exposición de arte más longeva del país.

Nace del compromiso de apoyar las artes, promover el intercambio cultural desde la Universidad y fomentar el aprecio por las artes en la zona sur de Puerto Rico.

La Comisión de las Artes de la Universidad de Puerto Rico en Ponce se crea como un organismo rector y promotor de las artes en la institución. Fomenta las artes en distintas plataformas como exposiciones colectivas donde participan artistas plásticos, Exposiciones Anuales Colectivas de más de 25 artistas donde se presentan las obras en distintas partes de Puerto Rico, Exposición Homenaje al Maestro: los discípulos de Pou, Muestra itinerante de la Bienal de Arte de Ponce donde se muestran obras escogidas de la Bienal para presentarlas en distintos municipios de la Isla.

“Nuestra propuesta va dirigida a que nuestro pueblo comprenda que cualquiera puede disfrutar del arte, aún aquellos que no sepan nada sobre él. Y, sobre todo, que se reconozca el gran talento que poseen nuestros artistas del sur y de otras partes de nuestra Isla, que en muchas ocasiones ha sido subestimado por algunos” explicó el prof. Luis González Sotomayor, presidente de la Comisión de Artes de Ponce.