Educación y Desarrollo personal en Antillean Adventist University

Más allá de completar una carrera, las nuevas generaciones buscan en las instituciones universitarias un lugar en el que puedan maximizar su desarrollo personal. Es decir, en el que puedan experimentar un proceso de superación y crecimiento que les permita fortalecer sus talentos y capacidades. Eso es lo que ofrece Antillean Adventist University.

Cumpliendo con su promesa de proveer “un mundo de oportunidades para crecer y servir”, Antillean ha evolucionado conforme a las necesidades de los estudiantes, las tendencias en educación y en el mercado laboral, así como para crear ese entorno que propicie su desarrollo.

Ese hecho le ha ganado la confianza de miles de estudiantes Puerto Rico y otros 29 países, que han escogido a Antillean como su centro de estudios.

Desde su recinto amplio y acogedor, ubicado en Mayagüez, la oferta académica de la Institución incluye certificaciones, grados asociados, bachilleratos áreas de ciencias, enfermería, ciencias cardiopulmonares, trabajo social, tecnología, educación general, teología, diseño gráfico, administración de empresas, psicología, contabilidad, administración de oficinas, ciencias en computadoras, teología e historia. Además, maestrías en educación especial, currículo e instrucción y administración, y supervisión, así como en enfermería con especialidad en cuidado crítico y cuidado del adulto mayor.

Organizaciones de prestigio en la acreditación de instituciones universitarias validan la calidad de los ofrecimientos educativos de Antillean, como Adventist Acreditation Association (AAA), Junta de Instituciones Post Secudarias (JIP) y Middle States Association Colleges and Secondary Schools (MSACSS) y Comission of Collegiate Nursing Education (CCNE). Además, Antillean Adventist University es la única institución en Puerto Rico, cuyo programa de Ciencias Cardiopulmonares es acreditado por Comission on Acreditation for Respiratory Care (CoARC).

Los estudiantes del campo de la salud cuentan con el beneficio de tener acceso al Centro de Simulación más grande de Puerto Rico, con cinco salas para realizar ejercicios prácticos, trabajando en escenarios clínicos reales, lo que les permiten complementar la teoría que se imparte en los cursos.

Los espacios físicos son otro atractivo de Antillean, que cuenta con una estructura moderna, dentro de un entorno natural montañoso a pocos minutos de la ciudad, con áreas de descanso, biblioteca, laboratorios, Centro de Aprendizaje y Recursos Tecnológicos, instalaciones deportivas con gimnasio, piscina y canchas de tenis, voleibol y baloncesto, así como laboratorios de idiomas y ciencias. Asimismo, ofrece la disponibilidad de residencias para varones y para señoritas para albergar a estudiantes locales o extranjeros con seguridad y servicios esenciales.

Todos estos atributos se complementan con el apoyo espiritual, servicio e iniciativas mediante las cuales los estudiantes pueden desarrollar sus talentos, habilidades ydeseos de servir a individuos y comunidades. Esto convierte a Antillean Adventist University en el lugar para forjar “la mejor versión de ti”.

Para más información puede comunicarse con el personal de Admisiones al 787-834-9595. También pueden acceder nuestra página web uaa.edu o @UAApuertorico en Facebook.