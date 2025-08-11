El calendario de Google fue completamente renovado: Estas son sus novedades

Si abres Google Calendar y sientes que alguien le pasó brocha gorda, no es tu imaginación. La app recibió un lavado de cara con Material 3 Expressive: más color, más bloques sólidos y menos timidez visual. No es solo “Material You con vitaminas”; hay ajustes concretos en cómo se destacan fechas y eventos para leer de un vistazo qué viene en tu semana.

Qué cambió a primera vista

En la vista mensual cada fecha ahora aparece dentro de un rectángulo de esquinas redondeadas que adopta el color del tema, muy en la línea de Material You. Sobre la cuadrícula, verás un patrón de puntos grises que da textura y marca los días sin recargar.

En conjunto, el mes luce más definido, con un contraste que facilita ubicarte rápido entre semanas.

Semana y Agenda: encabezados que mandan

En vista semanal y Agenda se mantiene el mismo criterio cromático del encabezado: el color del tema se siente más “presente” y consistente con lo que ves en el mes.

También aparece un fondo de color en el lateral izquierdo de la vista mensual, que ayuda a separar paneles y guiar el ojo. El resultado es menos gris y más legible, especialmente si saltas entre vistas todo el día.

Eventos: adiós a las líneas tímidas

Los bloques de eventos ahora se comportan como tarjetas de color que envuelven la franja horaria completa. Eso elimina las líneas finitas y ambiguas de antes y deja cada actividad bien delimitada.

Si agendabas varias citas pegadas, el cambio se nota: hay menos “ruido” y más claridad para detectar solapamientos. Ojo: las tonalidades son más fuertes; si prefieres un calendario minimalista, este giro más expresivo puede tomarte por sorpresa.

Lo que no se tocó (para bien)

La creación de eventos, los ajustes y los detalles de cada cita siguen igual. Es decir, el rediseño no te cambia los pasos para agendar, invitar, añadir ubicaciones o notas. La navegación conserva la lógica de otras apps de Google con Material You.

En la vista anual tipo tarjetas, el color del encabezado principal migra al fondo, mientras que los meses mantienen las portadas típicas del Calendario de Google, así que no perderás tus referencias visuales de siempre.

Calendario de Google en Android

¿Cuándo me llega la actualización?

El cambio aparece a partir de la versión 2025.30.x, pero Google lo está activando por el lado del servidor, así que puede tardar unos días (o semanas) en asomarse.

No necesitas hacer nada especial: cuando toque tu cuenta, lo notarás al instante. Si usas el calendario a diario, el salto cromático y la nueva jerarquía visual se sienten desde el primer scroll.

¿Me conviene este nuevo look?

Si priorizas legibilidad rápida y te gusta que el color te ayude a ubicarte, vas a estar en tu salsa. Los bloques sólidos clarifican horarios y las vistas son más coherentes entre sí.

Si eres del team “paleta suave”, quizá extrañes el calendario más sobrio; aun así, el beneficio práctico de distinguir mejor los eventos compensa el shock inicial. Y, como siempre, puedes ajustar tu tema del sistema para suavizar el impacto.

El nuevo Google Calendar no cambia cómo agendás, pero sí cómo lo ves: menos líneas tímidas, más color útil y un orden que agradecen los ojos en jornadas cargadas. Es el tipo de renovación que no te obliga a reaprender nada… y aun así hace que todo se lea mejor.