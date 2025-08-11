Comienzan las clases en el RUM con nuevos programas de Ingeniería de Software

Las clases en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), comenzaron con una nueva propuesta graduada en Ingeniería de Software que fue aprobada por la Junta de Instituciones Postsecundarias (JIP) del Departamento de Estado.

Según de indicó mediante un comunicado de prensa, la nueva oferta incluye programadas presenciales de: doctorado en Filosofía en Ingeniería de Software (Ph.D), maestría en Ciencias de Ingeniería de Software (MS) y la maestría en Ingeniería de Software (ME). El RUM es la primera institución académica de la isla que ofrece este doctorado,.

Estos programas, que inician hoy junto con el comienzo de clases, están diseñados para brindar una formación integral y avanzada en áreas especializadas como la inteligencia artificial, desarrollo ágil, arquitecturas de software, seguridad cibernética y soluciones tecnológicas aplicadas a la salud. Su estructura académica combina la teoría y la práctica, con el fin de preparar profesionales capaces de liderar proyectos de investigación, innovar en la industria y contribuir a la creación de empresas tecnológicas en Puerto Rico.

“Este logro reafirma el compromiso que tenemos con la excelencia académica y la innovación. Al ser el único doctorado en Ingeniería de Software en Puerto Rico, nos consolidamos como referentes en el campo de la computación. Esta disciplina evoluciona constantemente, y las nuevas alternativas permitirán que los participantes adquieran conocimientos avanzados y competencias especializadas para sobresalir en un mercado globalizado. Además, esta expansión académica se alinea con el recién adjudicado estatus que obtuvimos como Universidad R2, robusteciendo nuestra capacidad para la investigación y el desarrollo tecnológico”, expresó el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM.

El rector también celebró el inicio del nuevo semestre académico, destacando el entusiasmo que se vive en el campus.

“Estamos muy contentos de recibir a nuestros estudiantes en este nuevo capítulo académico. El comienzo de un semestre siempre representa oportunidades para crecer, aprender y proyectarnos hacia el futuro, y esta nueva oferta en Ingeniería de Software es un ejemplo de cómo seguimos transformando la educación superior en Puerto Rico”, puntualizó.