Microsoft le dice adiós a otra de sus aplicaciones gratuitas

Si alguna vez salvaste una tarea con una foto bien recortada, convertiste ese ticket arrugado en PDF o capturaste apuntes del pizarrón en segundos, probablemente usaste Microsoft Lens. Nació en 2014 como Office Lens, se ganó una calificación de 4,8 estrellas y más de 50 millones de descargas en Android, y fue durante años el “escáner de bolsillo” favorito de muchos.

Pues bien: tiene la maleta casi hecha. Microsoft confirmó que la retirará de iOS y Android y que, en su lugar, quiere que uses el escáner dentro de Microsoft 365 Copilot.

¿Qué era Lens y por qué gustaba tanto?

Su magia estaba en la sencillez. Apuntabas la cámara a un documento, una pizarra o una tarjeta, y la app enderezaba la perspectiva, quitaba sombras, limpiaba bordes y te dejaba exportar a PDF, Word, Excel o PowerPoint, además de enviar el resultado directo a OneNote y OneDrive.

También reconocía texto manuscrito con OCR y, cuando te apuraba el tiempo, funcionaba sin dramas. Para estudiantes, oficinistas y gente con mil recibos en la billetera, era oro puro.

Fechas clave del adiós (sí, por etapas)

El apagado será gradual. A mediados de septiembre comienza la descontinuación. Para mediados de octubre ya no podrás instalarla desde Play Store ni App Store. Hacia mediados de noviembre desaparecerá por completo de ambas tiendas.

Y el golpe final llega a mediados de diciembre: aun si la tienes instalada, ya no podrás crear nuevos escaneos. En resumen, es momento de rescatar lo que te importa y pensar en qué usarás mañana.

¿Qué propone Microsoft ahora?

El plan es claro: que migres al Microsoft 365 Copilot.

Dentro de esa app vive un escáner que cubre las funciones básicas de Lens—captura, recorte, enderezado, OCR y guardado en la nube—con el plus de tener a Copilot al lado por si quieres resumir un contrato, generar una tabla a partir de una factura o extraer datos sin copiar y pegar como loco.

En la práctica, Microsoft está concentrando herramientas en un solo “hub” que también empuja su estrategia de IA.

¿Qué pierdes y qué conservas al cambiarte?

En el lado bueno, el escaneo seguirá ahí y mejor integrado con OneDrive y los servicios de Microsoft 365. También ganas automatizaciones y atajos con Copilot, que puede convertir lo que escaneas en contenido trabajado al instante.

En el lado menos simpático, Lens era una app liviana y directa; Copilot es más “pesada”, con más permisos y más pantallas. Si solo querías escanear y salir, el cambio puede sentirse como pasar de una bicicleta a una SUV para ir a la esquina.

Consejos prácticos antes de que baje la persiana

Lo primero es respaldar tus escaneos. Si guardabas todo en OneDrive o OneNote, la mayoría ya está a salvo en la nube.

Si tenías cosas locales, abre la app y exporta a PDF o súbelas ahora para que no se queden varadas. Luego, prueba con tiempo el escáner de Microsoft 365 Copilot para verificar que tu rutina—documentos, pizarras, recibos—quede cubierta.

Si compartías desde Lens a otras apps, reconfigura esos flujos para que no te sorprenda el “no disponible” en plena corrida.

¿Y si no me convence Copilot?

No estás atado. En Android, Google Drive tiene un escáner decente y directamente guarda en tu unidad. En iOS, la app Notas incluye escaneo con detección automática de bordes y exportación a PDF. Hay opciones de terceros muy conocidas que siguen vivitas y coleando.

Aun así, si ya vives en el ecosistema de Microsoft, la solución más natural—por integración y continuidad—será Copilot.

¿Por qué Microsoft mata una app tan querida?

Aunque duela, tiene lógica empresarial. Mantener varias apps que hacen casi lo mismo fragmenta el desarrollo, multiplica bugs y confunde a los usuarios. En tiempos de IA, Microsoft prefiere unificar funciones dentro de un contenedor con Copilot al mando.

El mensaje es: menos íconos, más “superapp” con todo adentro. El precio emocional es despedirse de una herramienta que hacía una cosa muy bien y sin vueltas.

Microsoft Lens fue el escáner confiable de una década completa. Ahora se va, pero su espíritu se recicla en Microsoft 365 Copilot. Toca migrar, respaldar y adaptarse. Con un poco de orden, tu rutina de escaneos seguirá viva; solo cambiará la puerta de entrada.