Samsung Galaxy Z Fold7: Lo que sabemos del nuevo plegable del gigante coreano

Samsung anunció hoy el Galaxy Z Fold7, un dispositivo que combina lo mejor del diseño Galaxy, la funcionalidad de la cámara e innovación en IA en la serie Galaxy Z Fold más delgada y ligera hasta la fecha. Ofrece el rendimiento y la experiencia premium de un smartphone ultrafino, a la vez que alcanza nuevos niveles de eficiencia y productividad con una pantalla más grande e inmersiva cuando está desplegado. Con la nueva One UI 8 como base, integra perfectamente agentes inteligentes y multimodales optimizados para el formato plegable.

“El Galaxy Z Fold7 combina Galaxy AI con un potente hardware para ofrecer nuestra experiencia de Smartphone más avanzada hasta la fecha”, afirmó TM Roh, presidente y director interino de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “Este nuevo capítulo en el mundo de los plegables aúna diseño e ingeniería, con IA diseñada específicamente para el formato plegable. Ofrece a los usuarios la experiencia ultra que buscan: potente, inmersiva, inteligente y portátil, todo en uno”.

Samsung Galaxy Fold 7 El nuevo Samsung Galaxy Fold 7 es ahora más delgado.

Ultra elegante, ultra potente

El Galaxy Z Fold más delgado y ligero

El Galaxy Z Fold7 está diseñado para quienes buscan la portabilidad diaria y la sensación intuitiva de un Smartphone tradicional, combinadas con la potencia y flexibilidad mejoradas de una pantalla desplegada más grande, todo en un solo dispositivo. Con su diseño ultrafino y ligero y una pantalla de cubierta más amplia, el Galaxy Z Fold7 ofrece una experiencia fluida en movimiento que facilita escribir y navegar cuando está plegado.

Con solo 215 gramos , el Galaxy Z Fold7 es incluso más liviano que el Galaxy S25 Ultra.

, el Galaxy Z Fold7 es incluso más liviano que el Galaxy S25 Ultra. Tiene tan solo 8,9 mm de grosor cuando está plegado y 4,2 mm de grosor cuando está desplegado .

y . El dispositivo viene con una pantalla Dynamic AMOLED 2x de 6.5 pulgadas , una pantalla más amplia con una nueva relación de aspecto de 21:9.

La pantalla más grande del smartphone Galaxy

Al desplegarse, el Galaxy Z Fold7 se convierte en mucho más que un smartphone. Se transforma por completo en otro dispositivo y revela una pantalla expansiva que amplía el espacio de trabajo para edición, multitarea y visualización inmersiva, desplegando el máximo el potencial de Galaxy AI. La pantalla principal del Galaxy Z Fold7 es un 11% más grande que la de la generación anterior, lo que ofrece aún más espacio para editar contenido y realizar múltiples tareas en múltiples aplicaciones.

La pantalla principal Dynamic AMOLED 2x de 8 pulgadas ofrece un contraste ultra rico, negros verdaderos y detalles vibrantes que hacen que todo resalte, desde películas hasta pestañas abiertas mientras se realizan múltiples tareas.

ofrece un contraste ultra rico, negros verdaderos y detalles vibrantes que hacen que todo resalte, desde películas hasta pestañas abiertas mientras se realizan múltiples tareas. Con Vision Booster y hasta 2600 nits de brillo máximo, el Galaxy Z Fold7 se mantiene brillantemente visible incluso bajo la luz solar directa.

De apariencia elegante y construcción resistente

Delgado y ligero, el Galaxy Z Fold7 está diseñado para adaptarse a los usuarios con total confianza. Desde plegarlo repetidamente hasta guardarlo en un bolso, está diseñado para una durabilidad diaria y una mayor duración, con una bisagra reestructurada y una pantalla plegable.

Samsung Galaxy Fold 7

Armor FlexHinge es más delgado y liviano gracias a un diseño mejorado de gotas de agua y una estructura de múltiples rieles recientemente implementada que reduce las arrugas visibles y fortalece la durabilidad al dispersar la tensión de manera uniforme.

es más delgado y liviano gracias a un diseño mejorado de gotas de agua y estructura de múltiples rieles recientemente implementada que reduce las arrugas visibles y fortalece la durabilidad al dispersar la tensión de manera uniforme. La pantalla de la cubierta está fabricada con Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2, una nueva vitrocerámica con cristales incrustados de forma intrincada en su matriz de vidrio. Esto garantiza la durabilidad de la pantalla y su resistencia a las grietas y ofrece protección en un formato notablemente delgado.

una nueva vitrocerámica con cristales incrustados de forma intrincada en su matriz de vidrio. Esto garantiza la durabilidad de la pantalla y su resistencia a las grietas y ofrece protección en un formato notablemente delgado. El aluminio de armadura avanzada en el marco y la carcasa de las bisagras aumenta la resistencia y la dureza en un 10%.

en el marco y la carcasa de las bisagras aumenta la resistencia y la dureza en un 10%. La pantalla principal se ha reestructurado para ser más delgada y ligera, pero a la vez más resistente. Esto se logró mediante la implementación de una capa de placa de titanio. Además, el vidrio ultrafino (UTG) aumentó un 50% su grosor, lo que hace que la pantalla sea más resistente.

El procesador más potente personalizado para Galaxy

En el interior, el Galaxy Z Fold7 incorpora el mejor procesador de su clase utilizado en dispositivos Galaxy. Está personalizado de forma única y permite que las tareas de procesamiento de IA en el dispositivo , como la traducción de idiomas en tiempo real y la edición generativa , sean más rápidas y fluidas.

El Snapdragon 8 Elite para Galaxy Ofrece mejoras de rendimiento del 41% en NPU, 38% en CPU y 26% en GPU en comparación con la generación anterior. Esta potencia potencia la capacidad del Galaxy Z Fold7 para procesar más experiencias de IA en el dispositivo sin sacrificar la calidad.

Cámara Ultra 200MP

Fotos ultra detalladas y ultra claras

El Galaxy Z Fold7 ahora ofrece lo mejor de la experiencia de cámara profesional de Galaxy en un dispositivo plegable, combinando hardware avanzado con procesamiento inteligente para obtener resultados consistentemente impresionantes. Su cámara de alta resolución captura detalles increíbles, colores vibrantes y texturas ricas, transportando a los usuarios a cada momento. La imagen mejorada con IA optimiza automáticamente la iluminación, el detalle y el realismo, para que las fotos y los videos se mantengan nítidos y vivos, incluso en entornos con poca luz, como cenas especiales y escenas en cafeterías nocturnas.

Presentando la primera cámara gran angular de 200MP de la serie Galaxy Z captura 4 veces más detalles y produce imágenes un 44% más brillantes.

de la serie Galaxy Z captura 4 veces más detalles y produce imágenes un 44% más brillantes. La cámara de 10MP y 100° en la pantalla principal amplía el marco, por lo que cuando los usuarios despliegan su teléfono, es fácil capturar selfies grupales, momentos valiosos y más del mundo en una sola toma.

en la pantalla principal amplía el marco, por lo que cuando los usuarios despliegan su teléfono, es fácil capturar selfies grupales, momentos valiosos y más del mundo en una sola toma. El motor ProVisual Engine de última generación de Samsung procesa las imágenes más rápido, lo que permite que cada foto y vídeo sea más nítido, vibrante y lleno de detalles.

de Samsung procesa las imágenes más rápido, lo que permite que cada foto y vídeo sea más nítido, vibrante y lleno de detalles. Con Night Video la detección de movimiento inteligente ahora separa los sujetos en movimiento de los fondos estáticos para reducir el ruido.

El HDR de 10 bits proporciona mayor profundidad de color. El resultado son vídeos con colores más intensos, un contraste más profundo y detalles más realistas, sin importar la hora del día.

Edición creativa con pantalla grande

El Galaxy Z Fold7 pone a tu disposición un estudio creativo de nivel profesional, con herramientas con IA optimizadas para su gran pantalla. Puedes capturar fotos y vídeos impresionantes y luego editarlos fácilmente. Desde limpiar el desorden en fotos de productos hasta eliminar el ruido de fondo en grabaciones de cafeterías, puedes realizar mejoras con calidad de estudio en unos sencillos pasos. Las funciones intuitivas e inteligentes del Galaxy Z Fold7 facilitan la transformación de fotos y vídeos en contenido profesional, sin necesidad de herramientas adicionales.

Las fotos se ven impecables con Photo Assist , que mueve, borra o amplía objetos, ajusta ángulos y rellena fondos con precisión impulsada por IA. Los usuarios pueden capturar expresiones vibrantes, incluyendo perfiles de mascotas, con Portrait Studio y perfeccionar sus fotos con la Edición Generativa mejorada de Galaxy. La capacidad de eliminar distracciones y rellenar fondos sin problemas ha convertido a la Edición Generativa en una de las favoritas de los usuarios, y ahora es aún más inteligente. Ofrece sugerencias proactivas con la nueva función Object eraser , que detecta automáticamente a los transeúntes con solo pulsar un botón.

, que mueve, borra o amplía objetos, ajusta ángulos y rellena fondos con precisión impulsada por IA. Los usuarios pueden capturar expresiones vibrantes, incluyendo perfiles de mascotas, con mejorada de Galaxy. La capacidad de eliminar distracciones y rellenar fondos sin problemas ha convertido a la Edición Generativa en una de las favoritas de los usuarios, y ahora es aún más inteligente. Ofrece sugerencias proactivas con la nueva función , que detecta automáticamente a los transeúntes con solo pulsar un botón. La edición lado a lado y la visualización del original permiten la comparación en tiempo real de imágenes originales y versiones editadas en la pantalla grande, lo que facilita decidir qué modificar y qué conservar.

y permiten la comparación en tiempo real de imágenes originales y versiones editadas en la pantalla grande, lo que facilita decidir qué modificar y qué conservar. El Audio Eraser también se ha actualizado para que sea más inteligente y práctico. Hay un nuevo interruptor en la galería, que ahora detecta y elimina de forma proactiva ruidos de fondo no deseados, como el viento o el tráfico, en las grabaciones de vídeo.

Experiencia de Ultra IA

La próxima era de la IA de Galaxy en la pantalla grande

El Galaxy Z Fold7 aprovecha el poder de su pantalla plegable para potenciar la potencia y la comodidad de la IA, ofreciendo experiencias intuitivas, adaptables y eficientes. Con la nueva One UI 8, sensible al contexto y con respuesta natural, optimizada para el formato flexible y la amplia pantalla del Galaxy Z Fold7, se ofrece una forma más intuitiva e inmersiva de interactuar con la IA. Saltar entre aplicaciones y pantallas con menos fricción permite una creatividad y productividad más fluidas y fluidas, todo en un solo lugar.

Diseñado como un auténtico agente multimodal, One UI 8 combina a la perfección la multitarea en pantalla grande con herramientas inteligentes que comprenden lo que los usuarios escriben, dicen e incluso ven. Además, con una cámara con IA y privacidad integrada en cada capa, el Galaxy Z Fold7 se convierte en un asistente personal inteligente y seguro, listo para ayudarte en cualquier momento y lugar.

combina a la perfección la multitarea en pantalla grande con herramientas inteligentes que comprenden lo que los usuarios escriben, dicen e incluso ven. Además, con una cámara con IA y privacidad integrada en cada capa, el Galaxy Z Fold7 se convierte en un asistente personal inteligente y seguro, listo para ayudarte en cualquier momento y lugar. Lanzamiento con la nueva One UI 8 Con Android 16 , el Galaxy Z Fold7 presenta la última plataforma impulsada por IA de Samsung en dispositivos plegables, brindando la última experiencia de Android desde el primer momento.

, el Galaxy Z Fold7 presenta la última plataforma impulsada por IA de Samsung en dispositivos plegables, brindando la última experiencia de Android desde el primer momento. Gemini Live ahora está mejorado con IA multimodal que entiende lo que los usuarios ven, dicen y hacen, lo que hace posible Escriba o diga preguntas contextuales sin problemas y obtenga respuestas sin tener que alternar entre aplicaciones. Y con la función de compartir pantalla o cámara en Gemini Live , puedes simplemente mostrarle a Gemini lo que los usuarios están mirando en la pantalla o en la cámara y luego hacer preguntas para obtener información instantánea.

ahora está mejorado con IA multimodal que entiende lo que los usuarios ven, dicen y hacen, lo que hace posible Escriba o diga preguntas contextuales sin problemas y obtenga respuestas sin tener que alternar entre aplicaciones. Y con la función de compartir pantalla o cámara en , puedes simplemente mostrarle a Gemini lo que los usuarios están mirando en la pantalla o en la cámara y luego hacer preguntas para obtener información instantánea. Con Circle to Search , los consejos de juego aparecen justo cuando y donde los necesitas. Simplemente rodea un elemento en la pantalla y obtén resultados, consejos o tácticas al instante en una vista flotante que garantiza una experiencia fluida y sin interrupciones.

, los consejos de juego aparecen justo cuando y donde los necesitas. Simplemente rodea un elemento en la pantalla y obtén resultados, consejos o tácticas al instante en una vista flotante que garantiza una experiencia fluida y sin interrupciones. Con Galaxy AI optimizado para pantallas grandes, Galaxy Z Fold7 ofrece experiencias que maximizan los beneficios de la pantalla plegable expansiva para impulsar la productividad. Ver resultados con IA muestra los resultados de las funciones de IA en una vista dividida independiente o en una vista flotante, de modo que el contenido original del usuario permanece visible y sin obstrucciones. Los usuarios pueden ser más eficientes con la función de arrastrar y soltar contenido generado por IA, incluyendo imágenes y texto, directamente desde la ventana múltiple. Con herramientas como Drawing assist o Writing Assist es más fácil que nunca mover ideas y elementos visuales, lo que permite un proceso creativo más fluido.

Samsung Galaxy Fold 7

Seguridad móvil preparada para el futuro

A medida que las experiencias móviles se vuelven cada vez más inteligentes e interconectadas, Samsung está reforzando las bases que los protegen: revelan nuevas protecciones para la IA en el dispositivo, amplían la detección de amenazas entre dispositivos y mejoran la seguridad de la red con cifrado resistente a lo cuántico. One UI 8 brinda privacidad mejorada a las experiencias de IA personalizadas con la nueva Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP ). KEEP crea entornos de almacenamiento cifrados específicos de la aplicación dentro del área de almacenamiento seguro del dispositivo, lo que garantiza que cada aplicación pueda acceder solo a su propia información confidencial y nada más. Con One UI 8, Samsung está avanzando en Knox Matrix para brindar una protección más proactiva y fácil de usar en todo el ecosistema Galaxy. Además, como parte de su compromiso continuo con la seguridad cuántica, Samsung está integrando criptografía post cuántica en Secure Wi-Fi . Esta mejora asegura el proceso de intercambio de claves en el núcleo de las conexiones cifradas, lo que ayuda a garantizar una privacidad sólida incluso en redes públicas.

Disponibilidad y ofertas

Pronto será anunciada la disponibilidad y precio de Galaxy Z Fold7 en Chile.

El Galaxy Z Fold7 viene en los colores Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack y Mint (exclusivo en samsung.com/cl).