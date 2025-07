El nuevo State of Play estará enfocado en Ghost of Yōtei y su jugabilidad

Ghost of Yotei - PlayStation

¡Tu PS5 ya está temblando de emoción por este regreso a Japón! Si “Ghost of Tsushima” te robó el corazón con sus paisajes impresionantes y su acción samurái, prepárate para lo que se viene. A menos de 100 días de su lanzamiento, “Ghost of Yōtei” está a punto de desatar una nueva ola de hype que te hará agarrar tu katana (o tu control de PS5). Sucker Punch y PlayStation nos tienen preparado un State of Play que será una auténtica pasada, ¡con casi 20 minutos de jugabilidad que te dejarán con la boca abierta!

Lee también: PlayStation Plus cumple 15 años y lo hace con Diablo IV, King of Fighters XV y Jusant como los juegos gratis de julio

PUBLICIDAD

La venganza se cocina a fuego lento (pero el gameplay es ya): ¡Esto es lo que verás el 10 de julio!

El 2 de octubre es la fecha marcada en el calendario de todo buen gamer de PS5. Ese día, “Ghost of Yōtei” aterrizará para llevarnos a una nueva aventura de venganza y honor en los confines de Japón. Pero para calentar motores (y para que la espera no sea tan cruel), este 10 de julio a las 17:00 hora de Chile, PlayStation transmitirá un State of Play que promete ser oro puro para los fans.

Ghost of Yotei - PlayStation

Según la información oficial de PlayStation (y lo que hemos podido rastrear), los mismísimos directores creativos de Sucker Punch, Jason Connell y Nate Fox, serán los encargados de guiarnos por esta demo épica. ¡Prepárense para una dosis de casi 20 minutos de puro gameplay que desvelará los misterios de la búsqueda de venganza de Atsu, nuestro nuevo protagonista.

¿Qué podremos ver en esta transmisión que nos tendrá pegados a Twitch y YouTube? Ponte cómodo y apunta:

Nuevas armas: Jin Sakai tenía su katana y su arco, pero Atsu nos mostrará un nuevo arsenal. ¿Serán katanas duales? ¿Nuevas herramientas ninja? La expectativa es máxima para ver cómo se expande el combate.

Jin Sakai tenía su katana y su arco, pero Atsu nos mostrará un nuevo arsenal. ¿Serán katanas duales? ¿Nuevas herramientas ninja? La expectativa es máxima para ver cómo se expande el combate. Formas de personalizar tu aventura: “Tsushima” nos dio libertad para explorar y elegir nuestro estilo. “Yōtei” promete llevar esto más lejos, ofreciendo nuevas maneras de moldear tu experiencia de juego. ¿Más opciones de sigilo? ¿Combates más desafiantes?

“Tsushima” nos dio libertad para explorar y elegir nuestro estilo. “Yōtei” promete llevar esto más lejos, ofreciendo nuevas maneras de moldear tu experiencia de juego. ¿Más opciones de sigilo? ¿Combates más desafiantes? Nuevos modos especiales: Esto es lo que más intriga. ¿Serán desafíos adicionales? ¿Modos multijugador expandidos (como el Legends de Tsushima)? La promesa de “modos especiales” siempre eleva el hype .

Esto es lo que más intriga. ¿Serán desafíos adicionales? ¿Modos multijugador expandidos (como el Legends de Tsushima)? La promesa de “modos especiales” siempre eleva el . Análisis detallado de la jugabilidad: No solo veremos clips, sino que Connell y Fox nos explicarán a fondo las mecánicas, los sistemas de combate, la exploración y todo lo que hace especial a esta nueva entrega. Será una inmersión total en el mundo de “Ghost of Yōtei”.

El legado de los “Ghosts”: ¿Un nuevo clásico en camino?

El primer “Ghost of Tsushima” fue un éxito rotundo, elogiado por su historia emotiva, sus gráficos impresionantes y su sistema de combate fluido. Las expectativas para “Ghost of Yōtei” están por las nubes, y este State of Play es la oportunidad perfecta para que Sucker Punch demuestre que están a la altura del desafío.

Ghost of Yotei - PlayStation

Un juego que promete una historia de venganza profunda, nuevas herramientas de combate, opciones de personalización y modos inéditos, todo ambientado en los bellos y letales paisajes del Japón feudal, tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo clásico de PlayStation. La espera se hace corta, y este 10 de julio, el hype alcanzará niveles samuráis. ¡Preparen sus controles y sus botanas, porque la transmisión de “Ghost of Yōtei” promete ser inolvidable!

¿Qué es lo que más te emociona ver en el gameplay de “Ghost of Yōtei”? ¿Nuevas armas o el misterio de Atsu?