¡Adiós a los curiosos! Tu móvil guarda tus fotos íntimas bajo siete llaves sin instalar apps raras

Estas alternativas no solo ofrecen una mayor seguridad y privacidad, sino también una gama de características avanzadas que van más allá de las ofrecidas por WhatsApp.

¿Te ha pasado que prestas tu celular un segundo y ya están husmeando en tu galería? ¿O tienes esas fotos “especiales” que preferirías que no vieran ni tus abuelos, ni tu pareja, ni tu jefe? Pues agárrate, porque la buena noticia es que no necesitas descargar ninguna app extraña, llena de publicidad y que te pide hasta tu alma para proteger tus imágenes. Tu propio Android o iPhone tiene trucos ocultos para guardar tus fotos más íntimas bajo siete llaves. ¡Es hora de blindar tu privacidad!

Lee también: ¡Alerta Roja! Tu Gmail es un colador: Las reglas ninja para blindar tu correo antes de que sea tarde

PUBLICIDAD

El “modo ninja” de tu galería: Así funciona la magia para Android

Si eres de los que manejan un Android, la mayoría de los fabricantes han pensado en ti. No importa si tienes un Samsung, Xiaomi, Google Pixel o cualquier otro, lo más probable es que tu teléfono tenga una función nativa para ocultar fotos y videos, como un ninja digital que esconde tus tesoros.

Aplicaciones Envío de fotos a través de redes sociales (pexels/referencial)

Generalmente, esto se hace a través de la propia Galería o aplicación de Fotos de tu dispositivo. Busca opciones como “Ocultar”, “Bloquear carpeta”, “Carpeta segura” o “Archivo privado”. El proceso suele ser tan sencillo como seleccionar las fotos que quieres esconder, tocar un botón (a veces son los tres puntitos de “Más opciones”) y enviarlas a ese espacio secreto. Una vez ahí, para acceder a ellas, la app te pedirá tu huella dactilar, tu patrón o tu PIN. Es como tener una caja fuerte digital dentro de tu propio teléfono, ¡y sin que nadie sospeche! Esto es crucial porque esas fotos desaparecen de la vista normal de tu galería y solo se pueden ver si sabes dónde buscar y tienes la clave.

iPhone y el arte de “desaparecer” fotos sin borrarlas

Si eres del Team Apple, también tienes tu propia forma de hacer que tus fotos sean “invisibles” sin eliminarlas. El truco está en la aplicación Fotos nativa de iOS. Simplemente, selecciona las imágenes o videos que deseas proteger, toca el botón de “compartir” (ese cuadradito con una flecha hacia arriba) y busca la opción “Ocultar”.

Pareja La inseguridad podría quebrar una relación. (Freepik)

Al hacer esto, las fotos desaparecerán de tu carrete principal y se moverán a un álbum especial llamado “Oculto” (o “Hidden”). Este álbum, aunque está ahí, no se muestra a primera vista en tu lista de álbumes principales. Para verlo, tienes que ir a la sección “Álbumes” y desplazarte hasta el final, donde encontrarás la sección “Más ítems” o “Utilidades” y ahí estará el álbum “Oculto”. Aunque no está bloqueado por contraseña por defecto, el hecho de que no sea visible a simple vista ya es una barrera importante para los curiosos casuales. Si quieres un extra de seguridad, iOS 16 y versiones posteriores permiten que el álbum “Oculto” esté bloqueado con Face ID, Touch ID o tu código, lo que lo convierte en un búnker personal.

La importancia de proteger tu privacidad digital

En un mundo donde tu teléfono es una extensión de tu vida, proteger tus fotos privadas no es un lujo, ¡es una necesidad! Ya sea para evitar miradas indiscretas de amigos, familiares o, en el peor de los casos, si tu teléfono cae en manos equivocadas. Usar las funciones nativas de tu dispositivo no solo es más seguro que depender de apps de terceros (que podrían tener acceso a tus datos), sino que también es más eficiente, ya que no consumes recursos adicionales ni llenas tu móvil de más software innecesario.

Uso de celulares estudiantes (ENVATO)

Así que, la próxima vez que te preocupes por esa foto comprometedora o simplemente no quieras que se vea ese video vergonzoso, recuerda que tu smartphone ya es un experto en espionaje y protección personal. Solo tienes que saber dónde tocar para activar su “modo secreto”.