¡Al fin, Apple! iOS 26 permitirá recuperar iPhones sin necesidad de una Mac o PC y así puedes hacerlo

Con la llegada de iOS 26, Apple suma una función que muchos usuarios llevaban años esperando: la posibilidad de restaurar un iPhone que no enciende sin usar una Mac, PC o iTunes.

El nuevo Asistente de Recuperación está disponible desde la beta para desarrolladores y se espera que llegue al público general en septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

Recuperación directa entre dispositivos Apple

Hasta ahora, cuando un iPhone sufría un fallo de arranque, la única opción era conectarlo a una computadora con iTunes o Finder para restaurarlo. Con iOS 26, eso cambia por completo.

Si el sistema detecta que el iPhone no puede iniciar, activa automáticamente el modo de recuperación inalámbrico, mostrando un mensaje en pantalla que sugiere restaurarlo desde otro dispositivo Apple cercano. Puede ser otro iPhone o iPad con iOS 26 o superior.

Desde ese segundo dispositivo, el sistema descarga e instala una versión limpia de iOS en el iPhone afectado, sin cables, sin software adicional y sin computadora.

¿Cómo funciona?

Para utilizar el Asistente de Recuperación, se deben seguir estos pasos:

Ambos dispositivos deben tener iOS 26 instalado. El iPhone con problemas mostrará automáticamente el modo de recuperación. Aparecerá una opción para usar otro dispositivo cercano. El iPhone o iPad auxiliar descargará el sistema operativo y realizará la restauración. Una vez finalizado el proceso, el iPhone se reiniciará con iOS limpio y funcional.

¿Quién puede usarlo?

Esta función está diseñada para:

PUBLICIDAD

Usuarios que no tienen una computadora disponible .

. Personas que están de viaje o fuera de casa .

. Quienes buscan una solución más rápida y accesible que los métodos tradicionales.

Lo mejor: no está limitada a los modelos más recientes. Cualquier dispositivo compatible con iOS 26 podrá usar esta herramienta.

¿Cuándo estará disponible?

El Asistente de Recuperación ya forma parte de la beta para desarrolladores lanzada el 24 de junio de 2025, y estará disponible para todos los usuarios en la versión pública de iOS 26 en septiembre.

¿Android puede hacer lo mismo?

Por ahora, Android no ofrece una función nativa equivalente al Asistente de Recuperación de Apple.

Si bien algunos fabricantes como Samsung permiten cierto nivel de diagnóstico o restauración usando otros dispositivos Galaxy mediante SmartThings o Find My Mobile, no existe una herramienta universal integrada al sistema operativo que permita restaurar completamente un equipo sin cables ni PC, especialmente si no arranca.

La propuesta de Apple con iOS 26 es una de las primeras soluciones a nivel de sistema operativo que automatiza una restauración inalámbrica entre dispositivos, sin necesidad de software adicional o conexión física.