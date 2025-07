“El hardware de Xbox está muerto” asegura uno de los fundadores de la consola

Mientras Xbox se prepara para celebrar su 25.º aniversario, una de sus creadoras fundacionales dejó caer una bomba en YouTube: para ella, el hardware de Xbox ya no tiene futuro. Y no lo dice cualquiera. Laura Fryer ayudó a construir el legado de la marca y ahora ve con tristeza lo que considera una retirada en cámara lenta del mundo de las consolas.

El adiós silencioso al hardware

Fryer no se anduvo con rodeos: “Me entristece porque, desde mi perspectiva, parece que Xbox ya no quiere, o literalmente no puede, lanzar hardware”.

Según explicó, la alianza de Microsoft con Asus (para la ROG Ally) y AMD apunta a un modelo en el que Xbox se dedica más a licenciar software que a fabricar consolas. Para ella, todo esto es síntoma de una retirada estratégica. Y concluye: “El hardware de Xbox está muerto”.

¿Y los juegos? Bien, pero no basta

Aunque Fryer reconoce el éxito de relanzamientos como Oblivion Remastered, cuestiona si Xbox puede producir nuevos éxitos al ritmo de la competencia. El servicio Game Pass, aunque popular, tampoco parece suficiente para sostener la venta de consolas, señala.

¿Futuro sin consolas?

Mike Ybarra, exvicepresidente de Xbox Live y Game Pass, ofreció una visión parecida, pero más pragmática. Para él, Xbox debería concentrarse únicamente en ser un gran editor de juegos. “Deshazte de todo lo demás y concéntrate”, escribió. Su mensaje es claro: no hay tiempo para la ambigüedad.

¿Crisis o cambio de rumbo?

Los rumores de nuevos despidos en la división de videojuegos de Microsoft avivan la incertidumbre. Aunque Xbox muestra números positivos en ingresos, los ajustes internos —y la falta de un nuevo “golpe sobre la mesa” en hardware— hacen que muchos se pregunten si la era de las consolas Xbox está llegando a su fin.