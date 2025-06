La actualización de iOS 26 permitiría a los usuarios desactivar una molesta función

La llegada de una notificación sobre entradas al cine para ver a Brad Pitt en “F1: La Película” encendió las alarmas en el universo Apple. Usuarios de iPhone no tardaron en expresar su frustración: pagar más de mil dólares por un teléfono para recibir anuncios no estaba en el contrato, al menos no en el emocional.

Te puede interesar: [2026 podría ser un punto de inflexión para el Pixel 11: Este sería el motivo]

PUBLICIDAD

La buena noticia es que iOS 26 tendrá un interruptor para frenar este tipo de promociones desde Wallet.

Brad Pitt, autos de carrera y… notificaciones no deseadas

Todo comenzó con una notificación push de la app Wallet ofreciendo un descuento para ver “F1: La Película”, filmada durante verdaderas carreras de Fórmula 1 y con Brad Pitt como protagonista. ¿El problema? Que muchos usuarios sintieron que su iPhone se había convertido en una valla publicitaria con iOS.

Las redes sociales hicieron el resto: los reclamos se viralizaron, y uno de los comentarios más repetidos fue el clásico “no pagué más de 1000 dólares para que me vendan cosas”.

Apple responde con una palanca (digital)

En lo que parece una respuesta bastante directa al drama, Apple ya incluyó en la beta para desarrolladores de iOS 26 una opción para silenciar las promociones de Wallet. El proceso es simple: abrir la app, tocar los tres puntitos en la esquina superior derecha, entrar en Notificaciones y desactivar “Ofertas y Promociones”.

Fin del spam. Claro que si no formas parte del club beta, vas a tener que esperar hasta septiembre para usar esta función. Pero al menos ya sabes que viene en camino.

PUBLICIDAD

¿Publicidad sutil o empujón descarado?

Apple ha estado empujando fuerte su contenido original, y “F1: La Película” no fue la excepción: desde avances en la WWDC hasta cámaras hechas con iPhones. Pero hay una línea fina entre promoción creativa y saturación, y parece que en esta ocasión la cruzaron.

Te puede interesar: [La prohibición de que los adolescentes tengan redes sociales en Australia tiene un gran problema: Los adolescentes]

Eso sí, con esta nueva función de iOS 26, Apple busca calmar las aguas y devolverle al usuario un poco más de control. Después de todo, si uno quiere ver a Brad Pitt correr, lo hará por decisión propia, no por una notificación sorpresa.