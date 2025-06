Ocho años después, este videojuego logró un récord de jugadores online y nadie sabe por qué

Estudio demuestra que jugar videojuegos no vuelve violenta a las personas

No, no estás viendo mal el calendario: estamos en 2025 y Star Wars Battlefront 2, un juego lanzado en 2017, acaba de romper su récord de jugadores en Steam. No es una remasterización ni un relanzamiento. Es el mismo juego de hace ocho años… y, de repente, miles de personas han decidido regresar a los blasters, los sables láser y las épicas batallas galácticas.

El pasado 23 de junio, el shooter multijugador alcanzó los 35,892 jugadores simultáneos en Steam, según datos de SteamDB. Es una cifra sorprendente para cualquier juego veterano, pero aún más para uno cuya popularidad parecía haber quedado congelada en carbonita desde hace tiempo.

¿El motivo? Nadie lo sabe con certeza, pero las teorías están volando más rápido que un caza TIE.

¿El precio? ¿La nostalgia? ¿O Andor?

Una explicación bastante lógica es que el juego está en oferta por apenas 4 dólares, lo cual es una verdadera ganga. Al parecer, eso lo ha colocado también entre los títulos más vendidos de Steam, lo que sin duda empuja su visibilidad. Pero el fenómeno va más allá de una simple rebaja.

Desde mayo, el número de jugadores empezó a subir discretamente: pasó de unos modestos 1,500 conectados en abril a más de 5,000. A fines de ese mes, rompió su récord anterior y alcanzó los 19,000 jugadores. Luego bajó un poco, como si todo volviera a la normalidad… hasta que volvió a dispararse inesperadamente.

Algunos fans señalan que este resurgimiento podría estar relacionado con el final de la segunda temporada de Andor, la aclamada serie de Disney+.

La historia de la rebelión temprana, con escenarios icónicos como Yavin 4 (que, por cierto, es un mapa jugable en Battlefront 2), parece haber encendido el motor nostálgico de muchos jugadores. Y claro, cuando la Fuerza llama, hay que responder.

“Queremos Battlefront 3”… pero no se ilusionen demasiado

El renacimiento repentino del juego ha provocado una avalancha de mensajes en redes sociales pidiendo a EA un nuevo título: Star Wars Battlefront 3. Incluso actores de Andor, como Muhannad Ben Amor, se han sumado al clamor. Pero todo indica que un nuevo Battlefront no está en los planes inmediatos.

Un exproductor de DICE reveló que reunir al equipo original sería complicado, ya que están “dispersos por todas partes”. Además, aunque los dos Battlefront modernos vendieron más de 33 millones de copias, EA habría rechazado la idea de una tercera entrega debido a los costos de licencia.

En su lugar, la compañía está enfocada en otros proyectos, incluyendo el desarrollo de Battlefield 6. Pero no todo está perdido: EA sí está trabajando en otro juego de Star Wars, aunque muy diferente.

¿El futuro? Estrategia por turnos en la galaxia

Durante la Star Wars Celebration Japan, se anunció Star Wars: Zero Company, un título de estrategia por turnos ambientado en las Guerras Clon. Los responsables vienen del universo XCOM, así que podemos esperar algo muy táctico y desafiante.

El juego llegará en 2026, y aunque no es el Battlefront 3 que muchos sueñan, promete su propio tipo de batallas épicas.