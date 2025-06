El cambio climático está haciendo que Japón reconsidere usar uno de sus mayores miedos: El aire acondicionado

Japón está atravesando los veranos más extremos desde que comenzaron los registros de temperatura en 1940. El calor no solo incomoda: mata. En 2023, al menos 263 personas murieron a causa de golpes de calor, la mayoría mayores de edad. ¿Lo más desconcertante? En más del 60% de los casos, tenían aire acondicionado… pero no lo usaron.

¿La razón? No es tan sencilla como pensar “les daba frío”. Aquí entran en juego décadas de cultura energética, viviendas mal aisladas y una relación tensa con el gasto eléctrico. Spoiler: por fin están empezando a soltar el botón de encendido.

Un país caluroso que sospecha del fresquito artificial

Si en verano el aire se vuelve irrespirable, ¿por qué hay quien sigue sin encender el aire acondicionado? El gran problema es que muchas viviendas en Japón están construidas con paredes ligeras, sin aislamiento térmico. Resultado: lo que enfrías en verano o calientas en invierno… se va en minutos.

Esto convierte al aire acondicionado en una máquina de consumir electricidad sin piedad. Se estima que mantener una casa “fresca” puede representar hasta el 30% del consumo energético. Y si hablamos de casas antiguas, la cosa se pone aún peor.

Así que mucha gente —especialmente adultos mayores— simplemente no lo usa. Por costumbre, por miedo a la factura… o porque siempre fue así.

El gobierno dice “¡enciéndanlo, por favor!”

En 2022, el gobierno japonés empezó a reaccionar. Primero, con regulaciones más estrictas para que las nuevas viviendas sean energéticamente más eficientes. Luego, lanzando subsidios para que las casas existentes puedan al menos mejorar sus ventanas (sí, el doble vidrio es toda una revolución allá).

¿El problema? Cambiar un parque de 54 millones de viviendas lleva tiempo… y dinero. Mucho dinero.

Ante la urgencia climática, Tokio ha optado por una estrategia más directa: convencer a la gente de usar el aire acondicionado. Este verano, el gobierno metropolitano cubrirá el cargo básico del agua de junio a septiembre para más de 7 millones de hogares.

¿Por qué el agua? Porque con menos gastos en servicios, esperan que la gente pierda el miedo a encender ese bendito aparato de aire acondicionado.

Una solución imperfecta, pero refrescante

No es una solución mágica, pero en un país donde el orgullo por resistir con el abanico puede ser más fuerte que una ola de calor, cada gesto cuenta. Y aunque el miedo al aire acondicionado no desaparecerá de la noche a la mañana, al menos Japón ya no lo trata como un enemigo… sino como un aliado contra un enemigo aún mayor: el cambio climático.